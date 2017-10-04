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Киноблог » Вести с полей » 02 ноября 2017, 10:05:07
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Netflix приостановил съёмки шестого сезона «Карточного домика»

Карточный домик

Менее чем через сутки после объявления о том, что шестой сезон «Карточного домика» будет последним, компании Netflix и Media Rights Capital сделали официальное заявление, в котором сообщили, что приостановили работу над шестым сезоном сериала, чтобы рассмотреть ситуацию, возникшую из-за обвинений Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, и ответить на все вопросы, которые возникли у актёрского состава и съёмочной группы.

Производство шестого сезона уже началось в Балтиморе, однако Кевина Спейси в этот момент не было на площадке, поскольку его сцены не выпадали на текущие дни.

Кроме того, накануне стало известно, что Спейси не будет вручена запланированная почётная премия «Эмми».


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