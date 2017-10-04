Сценарист «Нарко» спродюсирует приквел «Гангстера» Ридли Скотта

Соавтор сериала «Нарко» и один из сценаристов сериала «Ганнибал» Крис Бренкето займётся разработкой сериала «Крёстный отец Гарлема», который расскажет предысторию криминальной драмы «Гангстер» Ридли Скотта.

Форест Уитакер сыграет в сериале Бампи Джонсона, заправлявшего в Гарлеме 1960-х, прежде чем власть захватил Фрэнк Лукас, роль которого в фильме Ридли Скотта сыграл Дензел Вашингтон.

«Гангстер по имени Бампи Джонсон был близким другом известного борца за права человека Малкольма Икса, так что сериал расскажет о столкновении между криминальным миром и движением за гражданские права. Это уникальная возможность исследовать современные темы через призму прошлого», — сказал Бренкето.

Кроме этого, сообщается, что Бренкето сейчас работает над сценарием третьей части «Шерлока Холмса» с Робертом Дауни-младшим.

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