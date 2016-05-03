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Киноблог » Вести с полей » 19 октября 2017, 13:32:16
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Студия Paramount экранизирует знаменитую мангу

Джастин Лин

Сценарист Эндрю Кевин Уокер («Семь», «Сонная лощина», «8 миллиметров») поработает над новой адаптацией популярной манги «Одинокий волк и волчонок» для студии Paramount. Джастин Лин спродюсирует проект и в будущем планирует сам занять режиссёрское кресло.

Манга «Одинокий волк и волчонок» впервые вышла в Японии в 1970 году. По мотивам манги было снято шесть фильмов и несколько сериалов. В России франшиза известна под названием «Меч отмщения». В частности, по мотивам «Одинокого волка и волчонка» снята криминальная драма Сэма Мендеса «Проклятый путь».

Студия Paramount пытается запустить проект экранизации манги с 2003 года. Одно время в режиссёрском кресле проекта числился Даррен Аронофски. С 2012 года за адаптацию взялся Джастин Лин и его продюсерская компания Perfect Storm.


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