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Студия Paramount экранизирует знаменитую мангу
Сценарист Эндрю Кевин Уокер («Семь», «Сонная лощина», «8 миллиметров») поработает над новой адаптацией популярной манги «Одинокий волк и волчонок» для студии Paramount. Джастин Лин спродюсирует проект и в будущем планирует сам занять режиссёрское кресло.
Манга «Одинокий волк и волчонок» впервые вышла в Японии в 1970 году. По мотивам манги было снято шесть фильмов и несколько сериалов. В России франшиза известна под названием «Меч отмщения». В частности, по мотивам «Одинокого волка и волчонка» снята криминальная драма Сэма Мендеса «Проклятый путь».
Студия Paramount пытается запустить проект экранизации манги с 2003 года. Одно время в режиссёрском кресле проекта числился Даррен Аронофски. С 2012 года за адаптацию взялся Джастин Лин и его продюсерская компания Perfect Storm.
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Сценарист Эндрю Кевин Уокер поработает над новой адаптацией популярной манги «Одинокий волк и волчонок» для студии Paramount...
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