Сандра Буллок сыграет героиню постапокалиптического хоррор-триллера

Сандра Буллок договаривается об участии в постапокалиптическом триллере для Netflix «Скворечник» ("Bird Box") по одноимённому хоррор-произведению Джоша Малермана 2014 года. Роман переведён на русский язык в 2017 году под названием «Птичий короб». Актрисе предложили в экранизации главную женскую роль.

Героиня Буллок — мать-одиночка Мэлори, которая живёт с двумя четырёхлетними детьми, как и горстка выживших после инопланетного вторжения, в постапокалиптическом мире, закрывшись от дневного света. Люди добровольно заколотили и завесили окна и заперлись в своих домах, чтобы не увидеть снаружи нечто — человека, монстра или устройство, никто не знает что именно, потому что один взгляд на это делает людей безумными и грозит страшной смертью. Чтобы остаться в живых за порогом дома, приходится завязывать глаза и ориентироваться на слух. Мэлори узнаёт, что есть безопасное место, где ещё живут люди, и решает бежать из своего дома-тюрьмы. В дороге она полностью полагается на острый слух своих детей, которые росли и учились различать звуки в абсолютной темноте.

В 2013 году роман приобрела кинокомпания Universal, назначила сценаристом проекта Эрика Хайссерера, а режиссёром Андреса Мускетти («Мама», «Оно»). Теперь картину будет снимать Сюзанна Биер по тому же сценарию Хайссерера. Съёмки стартуют в августе, продюсер — Скотт Стубер.

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