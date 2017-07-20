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Киноблог » Вести с полей » 20 июля 2017, 14:03:28
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Создатели «Игры престолов» анонсировали новый проект для HBO

Ди Би Вайсс, Дэвид Бениофф

Создатели хита НВО «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Ди Би Вайсс разрабатывают для канала НВО новый сериал «Конфедерат» ("Confederate"). Они напишут сценарий, а также выступят шоураннерами и исполнительными продюсерами. Объявление сделал програмный директор телеканала Кейси Блойс.

Действие «Конфедерата» разворачивается в альтернативной Америке и рассказывает о событиях, которые привели к третьей гражданской войне, в результате которой произошло отделение южных штатов и образование нового государства с сохранившимся и осовременившимся рабством. В истории много героев по обе стороны демилитаризованной зоны Мэйсона-Диксона: борцы за свободу, охотники за рабами, политики, сторонники отмены рабства, журналисты, руководители рабовладельческих конгломератов и семьи порабощённых ими людей.

Кейси Блойс видит в проекте возможность снова плодотворно поработать с Бениоффом и Вайссом, которых руководство телеканала высоко ценит и с которыми, очевидно, не желает расставаться.

«Их умный, ироничный и визуально завораживающий подход к изложению истории привлекает внимание аудитории и увлекает её в незабываемое приключение, — говорит Блойс. — "Конфедерат" не должен стать исключением».

Бениофф и Вайсс говорят, что работали над концепцией проекта многие годы и поначалу думали, что это будет полнометражный фильм. Однако их опыт с «Игрой престолов» убедил в том, что сериальный формат на НВО как нельзя лучше подойдёт их задумке. Они также добавили, что в сериале будет показан новый мир, в котором не будет мифических существ вроде драконов и белых ходоков.

К творческому дуэту подключатся также сценаристы Нишелл Трамбл («Правосудие», «Хорошая жена») и Малкольм Спеллман («Империя»).


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