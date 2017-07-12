Квентин Тарантино планируется снять фильм об убийствах Чарльза Мэнсона

Квентин Тарантино тщательно готовится к съёмкам безымянной пока картины о печально знаменитом американском убийце Чарльзе Мэнсоне. Тарантино традиционно выступит автором сценария и режиссёром. Говорят также, что в проект вовлечены частые партнёры кинодела, продюсеры Харви и Боб Вайнштейны, и подыскивается заинтересованная в прокате фильма студия.

Чарльз Мэнсон — серийный убийца, основавший коммуну «Семья», члены которой в 1969 году совершили ряд жестоких убийств в доме в Лос-Анджелесе, принадлежащий, как он думал, музыкальному продюсеру, не оценившему талант Мэнсона-музыканта. Среди пятерых убитых членами коммуны людей оказалась супруга режиссёра Романа Поланского — американская актриса Шэрон Тэйт, которая находилась на последнем месяце беременности. Это преступление найдёт отражение в фильме.

В настоящее время 82-летний Мэнсон отбывает пожизненный срок, как и большинство его подельников и последователей, периодически подавая прошение о помиловании, в котором им регулярно отказывается.

В настоящее время Тарантино дописывает сценарий и подбирает актёров, среди которых должны быть Брэд Питт, уже снимавшийся у режиссёра в «Бесславных ублюдках» и Дженнифер Лоуренс. В проект могут также попасть Сэмьюэл Л. Джексон и Марго Робби на роль Шэрон Тэйт. Съёмки начнутся летом 2018 года.

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