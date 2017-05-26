«Босс-молокосос 2» выйдет в прокат в 2021 году

Кинокомпания DreamWorks Animation объявила о работе над сиквелом анимационной картины «Босс-молокосос» и назначила дату релиза на 26 марта 2021 года. Алек Болдуин вновь будет озвучивать заглавного героя. В проект также вернётся вся творческая группа оригинального мультфильма, основанного на серии книг для детей Марлы Фрэзи.

«Босс-молокосос» — семейная комедия о том, как появление новорождённого младенца влияет на всю семью. Однажды в обычной американской семье Темплтонов появляется второй ребёнок. Старший брат Тима поначалу с недоверием относится к младенцу и решает вывести его «на чистую воду». Ночью он тайком проникает в его комнату и видит, как «малютка» разговаривает по телефону. Пойманный с поличным признаётся, что является тайным агентом в компании BabyCorp, чья специализация — производство детей. Самые достойные входят в руководство и день и ночь ломают головы над необходимостью обезвредить директора корпорации PuppyCo, стремящегося вывести породу «вечного щенка» и подчинить ему любовь всего мира. После такого признания Тим объединяется с братом, чтобы помешать коварным планам директора.

Фильм вышел в прокат в последний день марта в этом году и заработал для студии $468,4 млн. Снимал его режиссёр Том Макграт по сценарию Майкла Маккаллерса. Главные роли, помимо Болдуина, озвучивали: Стив Бушеми, Лиза Кудроу, Тоби Магуайр и Джимми Киммел. Прокатом сиквела займётся кинокомпания Universal Pictures.

Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/05/26/5197.shtml?1

Также в блоге: