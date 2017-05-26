Роберт Земекис поучаствует в создании сериала об НЛО

Телеканал History заказал 10-серийную драму «Синяя книга» ("Blue Book") по сценарию A+E Studios о засекреченных расследованиях военно-воздушными силами США случаев явлений НЛО, имевших место в действительности в 1950-60-х годах. Объявление сделал Пол Бачиери, президент A+E Studios и A+E Networks Portfolio Group. Исполнительным продюсером сериала выступает Роберт Земекис.

Героем истории станет доктор Дж. Аллен Хайнек, блестящий преподаватель, приглашённый на работу в военно-воздушные силы, чтобы возглавить секретную миссию по расследованию тысяч случаев с участием НЛО, многие из которых так и не были раскрыты.

Каждый эпизод будет основан на задокументированном событии, где реальность одного из самых загадочных периодов в истории США будет перемешана с теориями об НЛО. Шоураннер и автор сценария «Синей книги» — Дэвид О'Лири.

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