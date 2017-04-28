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Кинокасса России: 18-21 мая, «Чужой» лидирует без энтузиазма
Как и за океаном, валовая касса у нас в третий уикенд этого лета продолжила падать, чтобы составить откровенно пресные для сезона 627 млн руб., и большую часть недобора приходится списывать на главную премьеру, не вполне оправдавшую прогнозы. «Чужой: Завет» собрал у нас к утру понедельника 256 млн руб., и в результате без шансов отстал от «Прометея» (326 млн), старт которого надеялся повторить; по крайней мере, падение числа проданных билетов оказалось не сильнее, чем денежное, ввиду отсутствия у новичка триде и «аймаксов». И если таким стартовавшим на этом же уровне фантастическим релизам, как «Безумный Макс: Дорога Ярости» (277 млн), «Грань будущего» (260 млн) и «Гравитация» (242 млн), в итоге хватало выносливости, чтобы добираться до 700-миллионного порога, то у «Чужого» её точно не будет, и его итоговая касса теперь вряд ли превысит 550 миллионов.
На второй строчке «Меч короля Артура» выиграл как от пришитого новичку рейтинга 18+, так и, судя по всему, от своих собственных положительных рейтингов — пацанское фэнтези Гая Ритчи опустилось всего вдвое, что вывело его на 146 млн руб. за второй уикенд и уже 539 млн руб. подытога, к концу проката, таким образом, оно вполне сможет собрать 650-700 миллионов.
Открывшие сезон «Стражи Галактики 2» просели на 62% к 95 млн руб. за третьи выходные и 1,522 млрд руб. текущей кассы, в процессе став у нас четвёртым кинокомиксом всех времён после «Дэдпула» (1,768 млрд), «Мстителей 2» (1,718 млрд) и «Отряда самоубийц» (1,613 млрд). Следом драма Валерия Тодоровского «Большой» удержалась в рамках 40-процентного падения и показала 52 млн руб. за второй уикенд и 164 млн руб. за 11 дней проката, и наконец, второй и последний хоть сколько-нибудь заметный новичок в лице мультфильма «Трио в перьях» собрал свои 33 млн руб. на пятой строчке.
На этом кассовый дрейф подходит у нас к резкому финалу — в мультиплексы после шестилетнего перерыва вторгаются «Пираты Карибского моря 5», они же один из трёх (трёх) релизов текущей недели и единственный сатурацией выше 100 копий, до такой степени всех распугал «Дисней». Возвращение франчайза, когда-то самого популярного в нашем прокате, грозится как минимум повторить 750-миллионный старт четвёртой части, как максимум — сделать то, что не удавалось ещё никому, и добыть к концу выходных сразу миллиард. Следите за нашими обзорами.
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