Уилл Смит претендует на главную роль в фильме Энга Ли

Уилл Смит договаривается об участии в экшен-триллере «Близнецы» ("Gemini Man"), анонсированном несколько дней назад. Место режиссёра планирует занять Энг Ли, а место продюсера — Джерри Брукхаймер.

Если Смит подпишет контракт с кинокомпанией Skydance, то он сыграет стареющего киллера-наёмника, который пытается выйти из бизнеса и оказывается втянутым в смертельный поединок с собственным клоном-киллером, моложе его на 25 лет и находящимся на пике своей формы.

Актёр очень хочет сыграть эту роль, воспрепятствовать чему может только его рабочий график, в котором сейчас подыскивается свободное местечко.

Проекту, придуманному Дарреном Лемке, уже двадцать лет. Одно время его хотел снимать Тони Скотт, потом Кёртис Хэнсон («Секреты Лос-Анджелеса», «8-я миля») и Джо Карнахан. Сценарий в разное время правили: Дэвид Бениофф, Брайан Хелгеленд и Эндрю Никкол, а на главную роль претендовал Мел Гибсон. Однако он также не стал единственным. Несколько лет назад Карнахан предлагал отдать её Клинту Иствуду.

Основная загвоздка проекта заключается в том, чтобы в обеих ролях задействовать одного и того же актёра, используя ультрасовременные спецэффекты. Сейчас наступило то самое время, когда появились практически совершенные технические возможности омолодить актёра на необходимое количество лет. Уиллу Смиту, к слову, в настоящий момент 48 лет.

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