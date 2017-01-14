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Lucasfilm не станет воссоздавать образ Кэрри Фишер для «Звёздных войн: Эпизода 9»
После внезапной смерти Кэрри Фишер, снявшейся в легендарной фантастической саге Джорджа Лукаса «Звёздные войны» в роли принцессы Леи, и вернувшейся к роли в современном продолжении франшизы, появились различные слухи об использовании оцифрованного образа актрисы в Эпизоде 9, где, по слухам, её участие должно было быть весьма существенным.
Lucasfilm была вынуждена сделать по этому поводу официальное заявление, в котором говорится, что у кинокомпании нет планов заниматься воссозданием облика актрисы с помощью компьютерных технологий. Компания дорожит памятью о Кэрри Фишер и будет всячески её оберегать.
До своей кончины актриса успела сняться во всех сценах «Звёздных войн: Эпизода 8», релиз которого состоится 15 декабря 2017 года. Помимо Фишер, в картине снимались: Марк Хэмилл, Адам Драйвер, Дейзи Ридли, Джон Бойега, Люпита Нионго, Оскар Айзек, Домнал Глисон, Энтони Дэниелс, Гвендолин Кристи, Энди Сёркис, Лора Дерн, Келли Мари Тран и Бенисио дель Торо. Режиссёр фильма — Райан Джонсон.
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