Lucasfilm не станет воссоздавать образ Кэрри Фишер для «Звёздных войн: Эпизода 9»

После внезапной смерти Кэрри Фишер, снявшейся в легендарной фантастической саге Джорджа Лукаса «Звёздные войны» в роли принцессы Леи, и вернувшейся к роли в современном продолжении франшизы, появились различные слухи об использовании оцифрованного образа актрисы в Эпизоде 9, где, по слухам, её участие должно было быть весьма существенным.

Lucasfilm была вынуждена сделать по этому поводу официальное заявление, в котором говорится, что у кинокомпании нет планов заниматься воссозданием облика актрисы с помощью компьютерных технологий. Компания дорожит памятью о Кэрри Фишер и будет всячески её оберегать.

До своей кончины актриса успела сняться во всех сценах «Звёздных войн: Эпизода 8», релиз которого состоится 15 декабря 2017 года. Помимо Фишер, в картине снимались: Марк Хэмилл, Адам Драйвер, Дейзи Ридли, Джон Бойега, Люпита Нионго, Оскар Айзек, Домнал Глисон, Энтони Дэниелс, Гвендолин Кристи, Энди Сёркис, Лора Дерн, Келли Мари Тран и Бенисио дель Торо. Режиссёр фильма — Райан Джонсон.

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