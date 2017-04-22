|
Леонардо ди Каприо и Роберт де Ниро планируют сниматься в криминальной драме Мартина Скорсезе
Леонардо ди Каприо, Роберт де Ниро и Мартин Скорсезе планируют поучаствовать в совместном проекте с необычным названием «Убийцы цветочной луны» ("Killers of the Flower Moon"). Картина является киноадаптацией документальной книги Дэвида Грэнна «Убийцы цветочной луны: Убийства осейджей и рождение ФБР» ("Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI").
События разворачиваются в 1920-х годах на территории индейского племени Осейджи в штате Оклахома на землях, богатых нефтяным месторождением. Коренные американцы стали его заложниками. Местные жители погибали один за другим, кого-то отравили, кого-то застрелили, но большинство умирало при таинственных обстоятельствах. Расследование загадочных убийств было смертельно опасным делом. Все, кого привлекали необъяснимые события, отправлялся вслед за погибшими. Как только число жертв достигло двадцати четырёх человек, происходящее привлекло внимание ФБР. Для бюро это дело стало одним из первых серьёзных расследований преступлений такого масштаба, в котором они наделали много ошибок, чем усугубили ситуацию. Молодой директор ФБР Дж. Эдгар Гувер обратился за помощью к бывшему техасскому рейнджеру Тому Уайту, который организовал секретную команду, включая единственного работавшего в бюро индейца. Агенты заполонили собой загадочный регион, где успешно растворились, и начали собирать информацию об одном из самых чудовищных преступлений в американской истории.
Де Ниро и ди Каприо присматриваются к двум ключевым ролям в фильме, каким именно — не указывается. Скорсезе планирует возглавить съёмки в качестве режиссёра. Когда проект дойдёт до производства пока неизвестно, поскольку находится на ранней стадии разработки.
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/04/22/5158.shtml?0
Раздел Вести с полей
Также в блоге:
5 лучших роликов недели: «Стражи галактики 2», реклама Софии Копполы и Арми Хаммер в России » Ссылка дня » 22/04
5 лучших роликов недели: Star Wars: Battlefront II, «Семейка Аддамс» и Гал Гадот » Ссылка дня » 16/04
|
Леонардо ди Каприо, Роберт де Ниро и Мартин Скорсезе планируют поучаствовать в совместном проекте с необычным названием «Убийцы цветочной луны»...
Universal Pictures приступила к разработке спин-оффа «Форсажа 8», главными действующими лицами которого станут агент Люк Хоббс и Деккард Шоу в исполнении Дуэйна...
Энг Ли планирует возглавить съёмки научно-фантастического экшен-триллера «Близнецы» о пожилом киллере-суперпрофессионале...
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы...
Стражи Галактики 2, Guardians of the Galaxy Vol. 2
Прокат в России: 4 мая 2017 года
» Трейлер
21 апреля, пятница
Несмотря на смешанную реакцию зрителей и критиков на новость о возвращении на маленькие экраны культового сериала «Секретные материалы»...
Клинт Иствуд готовится к съёмкам фильма об американских туристах, предотвративших теракт в 2015 году...
» Трейлер
Спасатели Малибу, Baywatch
Прокат в России: 11 мая 2017 года
Мумия, Mummy
Прокат в России: 8 июня 2017 года
Наваждение: Обычные проблемы
В этом мире я больше не чувствую себя как дома: Смеяться
Рейд: Пуля в голове: Только боль
Форсаж 8: Судьба Фуриосы
Девчонки: Финал: Пока-пока
|
|
|
|
|
«Форсаж 8», отзыв «Время первых», рецензия «Рейд: Пуля в голове», отзыв «Призрак в доспехах», рецензия Сериал «Родина», 6 сезон, отзыв Сериал «Девчонки», финал, отзыв «Пустота», отзыв «Последствия», рецензия «Наваждение», рецензия «Уйти красиво», рецензия «Жена смотрителя зоопарка», рецензия «Открытие», отзыв