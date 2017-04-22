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Киноблог » Вести с полей » 22 апреля 2017, 18:15:32
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Леонардо ди Каприо и Роберт де Ниро планируют сниматься в криминальной драме Мартина Скорсезе

Роберт де Ниро, Мартин Скорсезе, Леонардо ди Каприо

Леонардо ди Каприо, Роберт де Ниро и Мартин Скорсезе планируют поучаствовать в совместном проекте с необычным названием «Убийцы цветочной луны» ("Killers of the Flower Moon"). Картина является киноадаптацией документальной книги Дэвида Грэнна «Убийцы цветочной луны: Убийства осейджей и рождение ФБР» ("Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI").

События разворачиваются в 1920-х годах на территории индейского племени Осейджи в штате Оклахома на землях, богатых нефтяным месторождением. Коренные американцы стали его заложниками. Местные жители погибали один за другим, кого-то отравили, кого-то застрелили, но большинство умирало при таинственных обстоятельствах. Расследование загадочных убийств было смертельно опасным делом. Все, кого привлекали необъяснимые события, отправлялся вслед за погибшими. Как только число жертв достигло двадцати четырёх человек, происходящее привлекло внимание ФБР. Для бюро это дело стало одним из первых серьёзных расследований преступлений такого масштаба, в котором они наделали много ошибок, чем усугубили ситуацию. Молодой директор ФБР Дж. Эдгар Гувер обратился за помощью к бывшему техасскому рейнджеру Тому Уайту, который организовал секретную команду, включая единственного работавшего в бюро индейца. Агенты заполонили собой загадочный регион, где успешно растворились, и начали собирать информацию об одном из самых чудовищных преступлений в американской истории.

Де Ниро и ди Каприо присматриваются к двум ключевым ролям в фильме, каким именно — не указывается. Скорсезе планирует возглавить съёмки в качестве режиссёра. Когда проект дойдёт до производства пока неизвестно, поскольку находится на ранней стадии разработки.


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