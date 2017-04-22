Universal Pictures занялась разработкой спин-оффа «Форсажа 8»

Universal Pictures приступила к разработке спин-оффа «Форсажа 8», главными действующими лицами которого станут агент Люк Хоббс и Деккард Шоу в исполнении Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэйтама. Их совместная сцена, которую должны были показать после финальных титров восьмой части, была в последний момент вырезана по требованию Вина Дизеля, являющегося не только ведущим исполнителем франшизы, но и одним из её продюсеров. Актёра/продюсера якобы взбесило то, что решение было принято без его ведома. Сцену удалили, но, как говорят, она была настолько химически заряженной, что вызвала сильное желание студии снять спин-офф о персонажах Джонсона и Стэйтама.

Сценарий фильма напишет ветеран франшизы Крис Морган. Будет ли использована в нём упомянутая сцена пока неизвестно. По неподтверждённой пока официально информации в истории будет задействован персонаж Шарлиз Терон — злодейка Сайфер, на поиски которой отправятся, объединившись, агент Хоббс и Деккард Шоу. Соглашения с актёрами ещё не подписаны, но встречи с ними по данной теме уже состоялись.

Напомним, что восьмой «Форсаж» вышел в прокат в начале апреля и продолжает выходить в других странах. В первую неделю фильм собрал внушительные $685 млн. Картина стала началом заключительной трилогии. Выход девятой и десятой части планируется на 19 апреля 2019 года и 2 апреля 2021 года соответственно.

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