  Поиск на Кинокадре     
Блог Планы Сборы Ролики Новости Награды Фестивали Юбилеи
Обновления Афиша Рецензии Новинки кино 2017 Фильмы 2017 Фильмы 2016 Трейлеры Лучшие фильмы Форум Отзывы Соцсети WIKI  

Киносоюз опубликовал открытое письмо о ситуации вокруг фильма «Матильда»

Новости » Разное, 08 февраля 2017, 10:49:54
Матильда

Новый фильм Алексея Учителя «Матильда», ещё не выйдя в свет, стал объектом критики со стороны представителей Русской православной церкви и чиновников: так, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) назвал картину, рассказывающую романтическую историю из жизни Николая II, «клеветой», а депутат Наталья Поклонская уже дважды попросила Генпрокуратуру провести проверку фильма.

Кроме того, недавно стало известно о рассылке в кинотеатры страны писем от имени некой организации «Христианское государство — Святая Русь» с угрозами прокатчикам, которые рискнут показать «Матильду». В письмах содержатся призывы к поджогам кинотеатров и насильственным действиям.

7 февраля Киносоюз опубликовал открытое письмо о ситуации вокруг «Матильды», которое на данный момент подписало более пятидесяти кинематографистов.

«Фильм Алексея Учителя «Матильда» запланирован к выходу в прокат только в октябре 2017 года, и его ещё никто не видел. Но уже не первый месяц против картины ведётся кампания, которую лишь недальновидные люди могут счесть своеобразной рекламой», — говорится в письме.

Как считает Киносоюз, «ситуация вокруг "Матильды" вписывается в ряд других конфликтов последнего времени на ниве культуры: это запрет оперы «Тангейзер», погром выставки Вадима Сидура, недовольство выставочной политикой Эрмитажа. Во всех этих историях видимой силой выступают так называемые православные активисты, но официальная церковь не даёт оценки происходящего. В лучшем случае выжидательную позицию занимает и Министерство культуры».

Кинематографисты призывают не дать нашей культуре попасть «под пресс новой цензуры, какие бы влиятельные силы её ни инициировали».

8 февраля также стало известно, что режиссёр Алексей Учитель обратился с заявлением в Генпрокуратуру РФ с просьбой оградить коллектив фильма «Матильда» от клеветы со стороны депутата Госдумы Натальи Поклонской, а также от «угроз и противоправных действий лиц экстремистской направленности».

Собственное заявление в Генпрокуратуру подал и адвокат Учителя, бывший сенатор Константин Добрынин. Он просит проверить, были ли у депутата Поклонской законные основания для обращения в Генпрокуратуру и обвинения создателей фильма «Матильда» в совершении ряда преступлений.

Также Добрынин направил заявления в Генпрокуратуру, СК России и главное управление по противодействию экстремизму МВД РФ с просьбой организовать и провести проверку деятельности организации «Христианское государство — Святая Русь». Угрозы членов этой организации в адрес широкого круга лиц — от авторов фильма до его потенциальных зрителей — носят, говорится в обращении, экстремистский характер и могут быть расценены как действия, направленные на возбуждение религиозной розни.


Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/02/08/3696.shtml
Написать отзыв:
Имя E-mail
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Обсудить на форуме | На главную | Избранное | Киноблог | Киноафиша
Новости кино
Церемония вручения премии «Сезар» пройдёт без ведущего после самоотвода Поланского
«Зверополис» получил «Энни» как лучший анимационный фильм года
«Ла-Ла Ленд» получил награду Гильдии режиссёров США
Гильдия актёров США вручила награды
«Ла-Ла Ленд» получил награду Гильдии продюсеров США
Умер британский актёр Джон Хёрт
«Рай» Кончаловского отмечен «Золотым орлом» как лучший фильм года
Объявлены номинанты на «Золотую малину»
Минкульт хочет повысить госпошлину на получение прокатного удостоверения до 5 млн рублей
«Ла-Ла Ленд» получил 14 номинаций на «Оскар»

Обновления

Новости кино:
Российские фильмы «Время первых» и «Салют 7» не смогли поделить прокат
В апреле 2017 года в широкий российский прокат с интервалом в неделю выходят сразу две картины, посвящённые теме освоения космоса: «Время первых» производства...
Киносоюз опубликовал открытое письмо о ситуации вокруг фильма «Матильда»
Новый фильм Алексея Учителя «Матильда», ещё не выйдя в свет, стал объектом критики со стороны представителей Русской православной церкви и чиновников: так...
Трейлеры, кадры, постеры:

Матильда new
постеров: 1, кадров: 3
» Трейлер 2
» Трейлер

Последствия, Aftermath new
постеров: 1
» Трейлер

Сплит, Split
постеров: +4, кадров: +11
» Русский TV-ролик

7 февраля, вторник
Кинокасса России: 2-5 февраля, «Притяжение» держится на плаву
«Притяжению» стоит отдать должное — даже при том, что его единственным заметным соперником за зрительские деньги стал предельно нишевый подростковый...
Сиенна Миллер, Аарон Пол, Кристина Хендрикс и Джеки Уивер подписались на «Пылающую женщину»
Сиенна Миллер, Аарон Пол, Кристина Хендрикс и Джеки Уивер сыграют ведущие роли в триллере «Пылающая женщина»...
Джерард Батлер сыграет в боевике «Снежные пони»
Джерард Батлер сыграет главную роль в экшен-фильме «Снежные пони». Режиссёр картины — дебютант Даррин Прескотт...
Майкл Шин и Мишель Монахан сыграют супругов во «Входной плате»
Майкл Шин и Мишель Монахан получили ведущие роли в фильме «Входная плата», представляющем собой смесь драмокомедии с экзистенциальным триллером...
Трейлеры, кадры, постеры:

Конг: Остров Черепа
Конг: Остров Черепа, Kong: Skull Island
Прокат в России: 9 марта 2017 года
постеров: +3, кадров: +6

Лига Справедливости
Лига Справедливости, Justice League
Прокат в России: 16 ноября 2017 года
кадров: +1

Все обновления за неделю
Поиск на Кинокадре
 




Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Притяжение», рецензия . Оскар 2017: предоскаровская галерея . «Викинг», рецензия, отзывы . «Три Икса 3», рецензия . «Космос между нами», отзыв . «Трансформация», отзыв . «Молчание», рецензия . Сериал «Шанс», отзыв . «Голос монстра», отзыв . «Ла-Ла Ленд», рецензия . Новинки февраля: «Джон Уик 2», «На 50 оттенков темнее» и наша жуть .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Форум  

Афиша кино: "На пятьдесят оттенков темнее", "Лего Фильм: Бэтмен", "Джон Уик 2", "Обитель зла: Последняя глава", "Притяжение", "Звонки", "Балерина", "Космос между нами"
Новинки кино 2017: "Великая стена", "Патерсон", "Защитники", "Золото", "Логан", "Трейнспоттинг 2", "Конг: Остров Черепа", "Красавица и чудовище", "Сплит"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   