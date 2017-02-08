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Киносоюз опубликовал открытое письмо о ситуации вокруг фильма «Матильда»
Новый фильм Алексея Учителя «Матильда», ещё не выйдя в свет, стал объектом критики со стороны представителей Русской православной церкви и чиновников: так, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) назвал картину, рассказывающую романтическую историю из жизни Николая II, «клеветой», а депутат Наталья Поклонская уже дважды попросила Генпрокуратуру провести проверку фильма.
Кроме того, недавно стало известно о рассылке в кинотеатры страны писем от имени некой организации «Христианское государство — Святая Русь» с угрозами прокатчикам, которые рискнут показать «Матильду». В письмах содержатся призывы к поджогам кинотеатров и насильственным действиям.
7 февраля Киносоюз
«Фильм Алексея Учителя «Матильда» запланирован к выходу в прокат только в октябре 2017 года, и его ещё никто не видел. Но уже не первый месяц против картины ведётся кампания, которую лишь недальновидные люди могут счесть своеобразной рекламой», — говорится в письме.
Как считает Киносоюз, «ситуация вокруг "Матильды" вписывается в ряд других конфликтов последнего времени на ниве культуры: это запрет оперы «Тангейзер», погром выставки Вадима Сидура, недовольство выставочной политикой Эрмитажа. Во всех этих историях видимой силой выступают так называемые православные активисты, но официальная церковь не даёт оценки происходящего. В лучшем случае выжидательную позицию занимает и Министерство культуры».
Кинематографисты призывают не дать нашей культуре попасть «под пресс новой цензуры, какие бы влиятельные силы её ни инициировали».
8 февраля также стало известно, что режиссёр Алексей Учитель обратился с заявлением в Генпрокуратуру РФ с просьбой оградить коллектив фильма «Матильда» от клеветы со стороны депутата Госдумы Натальи Поклонской, а также от «угроз и противоправных действий лиц экстремистской направленности».
Собственное заявление в Генпрокуратуру подал и адвокат Учителя, бывший сенатор Константин Добрынин. Он просит проверить, были ли у депутата Поклонской законные основания для обращения в Генпрокуратуру и обвинения создателей фильма «Матильда» в совершении ряда преступлений.
Также Добрынин направил заявления в Генпрокуратуру, СК России и главное управление по противодействию экстремизму МВД РФ с просьбой организовать и провести проверку деятельности организации «Христианское государство — Святая Русь». Угрозы членов этой организации в адрес широкого круга лиц — от авторов фильма до его потенциальных зрителей — носят, говорится в обращении, экстремистский характер и могут быть расценены как действия, направленные на возбуждение религиозной розни.
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/02/08/3696.shtml
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