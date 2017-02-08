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Дженнифер Коннелли сыграет в фильме «Боевой ангел Алита»
Дженнифер Коннелли получила злодейскую роль в экранизации популярной манги Юкито Кисиро «Боевой ангел Алита». Режиссёр фильма — Роберт Родригес. Ранее в проект зачислились актёры: Роза Салазар, Эд Скрейн, Кристоф Вальц и Джеки Эрл Хейли.
События манги разворачиваются в 26 веке в антиутопическом мире. Доктор Дайсон находит на помойке города Салем останки ещё живого киборга-женщины Алиты. Он ремонтирует найденные детали и пробуждает девушку. Выясняется, что она ничего не помнит о своём прошлом. Обнаружив в себе первоклассную боевую подготовку, Алита использует её для поимки преступников. В фильме ей предстоит эпическое приключение, которое приведёт героиню к самопознанию и любви.
Роза Салазар сыграет заглавную героиню, Кристоф Вальц — доктора Дайсона, Эд Скрейн — главного злодея-киборга Запана, имеющего в своём боевом арсенале мощный дамасский клинок. Роли других актёров не раскрываются.
За производство картины отвечают Twentieth Century Fox и продюсеры Джеймс Кэмерон и Джон Ландау от компании Lightstorm Entertainment. Релиз фильма назначен на 20 июля 2018 года.
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