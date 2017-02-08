Мэттью Макконахи присмотрел для себя комедию «Пляжный бездельник»

Мэттью Макконахи сыграет главную роль в авантюрной комедии «Пляжный бездельник» ("Beach Bum"). Автор сценария и режиссёр — Хармони Корин («Отвязные каникулы», «Мистер Одиночество»).

Персонаж Макконахи — обаятельный мошенник, привыкший жить на широкую ногу и строя грандиозные планы на будущее. Фильм расскажет о его приключениях, которые не всегда заканчиваются благополучно.

Продюсирует картину Джон Лешер из компании LeGrisbi Productions. Съёмки начнутся в июле, релиз предположительно состоится летом 2018 года.

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