Николь Кидман присматривается к роли матери Аквамена

Николь Кидман предложили сыграть мать Аквамена в одноимённом кинокомиксе Джеймса Вана. В фильме также снимаются: Джейсон Момоа, Патрик Уилсон, Эмбер Хёрд и Виллем Дефо.

Аквамен впервые появился в 1941 году как второстепенный персонаж. В эпоху расцвета комиксов он был незначительным, хоть и постоянным героем чужих историй. Его популярности не помогло даже членство в Лиге Справедливости Америки, однако продлило его существование, пока он не стал более мрачным и могущественным. В способности Аквамена входит умение управлять всеми формами морской жизни, а также общаться с ними, в том числе и телепатически.

Кидман предложена роль Атланны, члена королевской семьи Атлантиды, оставившей своё королевство ради приключений на поверхности, где она влюбилась в простого хранителя маяка и родила от него Аквамена — героя Джейсона Момоа.

Эмбер Хёрд сыграет возлюбленную главного героя, Дефо — его советника Вулко; Уилсон — единокровного брата Аквамена Орма, претендующего на трон Антлантиды. Также в компанию актёров попал новичок Яхья Абдул Матин на роль Чёрной манты — главного злодея истории.

Продюсируют «Аквамена»: Питер Сафран, Дебора Снайдер, Зак Снайдер и Роб Коэн. Съёмки стартуют в апреле, а релиз фильма ожидается 5 октября 2018 года.

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