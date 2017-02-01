Колина Фарелла пригласили в «Центр города»

Колин Фарелл договаривается об участии в фильме Дэна Гилроя «Центр города» ("Inner City"). Ранее в проект зачислился Дензел Вашингтон.

Вашингтон сыграет адвоката из Лос-Анджелеса, который много лет проработал на своего наставника. После его смерти к нему за помощью обращается солидная юридическая фирма, куда он вскоре устраивается на работу и сталкивается с делом, которое навсегда меняет его жизнь. Фарелл будет играть пронырливого адвоката, который заманивает его на эту работу.

Съёмки фильма должны начаться в середине марта в Лос-Анджелесе. Это уже второй режиссёрский проект Гилроя после «Стрингера», который он будет снимать по своему сценарию. Продюсирует картину Дженнифер Фокс («Стрингер»).

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