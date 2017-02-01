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Леонардо ди Каприо подыскал для себя триллер «Чёрная рука»
Леонардо ди Каприо сыграет ведущую роль в криминальном триллере «Черная рука» ("Black Hand"). Он сыграет лейтенанта полиции Нью-Йорка Джо Петрозино, возглавившего борьбу с организованной преступностью в Америке в начале прошлого века. Проект является экранизацией книги Стефана Талти, которая будет опубликована предстоящей весной. Сценариста и режиссёра у проекта пока нет.
Летом 1903 года Нью-Йорк захлестнула волна преступности, вскоре перекинувшаяся и на всю страну. Людей похищали, взрывали, расстреливали. Бандиты казались вездесущими и невидимыми. На месте преступления они всегда оставляли свою визитную карточку — символ чёрной руки. Бульварная пресса быстро разносила вести по городу, сдабривая их внушительной порцией домыслов, из-за чего среди людей началась паника, их парализовал страх. Тем, кто бросил вызов Чёрной руке оказался полицейский детектив Джозеф Петрозино по прозвищу «итальянский Шерлок Холмс», который был весьма упорным, изобретательным и мастером перевоплощения. Он сколотил команду выходцев из Италии и создал из них элитный корпус для борьбы с мафией, которую он считал позором итальянцев. Петрозино стал первым италоамериканцем, возглавившим убойный отдел нью-йоркской полиции. К слову, не без протекции Теодора Рузвельта, который тогда служил комиссаром городской полиции.
Ди Каприо также выступит продюсером картины через свою компанию Appian Way. В производстве принимают участие компании Paramount Pictures и Gotham Group.
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