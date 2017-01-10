«Твин Пикс», Николь Кидман, Гэвин О'Коннор и Мэтт Дэймон

Объявлена дата премьеры продолжения «Твин Пикса»

Телеканал Showtime анонсировал премьеру долгожданного продолжения культового сериала Дэвида Линча «Твин Пикс». Двухчасовой эпизод стартует на канале 21 мая в 21:00, сразу после которого подписчики Showtime получат возможность посмотреть третий и четвёртый эпизоды через потоковый сервис Showtime Anytime и Showtime On Demand в любое удобное для них время.

Все остальные смогут увидеть эти эпизоды один за другим ровно через неделю после премьеры. Далее 18-серийный проект будет транслироваться по одному часовому эпизоду в неделю.

Продолжение истории застанет героев спустя двадцать пять лет в том же самом городке Твин Пикс на границе с Канадой, где когда-то произошло убийство старшеклассницы местной школы Лоры Палмер.

Из оригинального сериала 1990-х в его продолжение вернутся актёры: Кайл Маклохлан, Шерилин Фенн, Шерил Ли, Дана Эшбрук, Рэй Уайз, Мигель Феррер, Мэдкин Амик и Дэвид Патрик Келли. Дэвид Линч тоже повторит небольшую роль главы местного отделения ФБР Гордона Коула. Среди новичков проекта: Аманда Сейфрид, Роберт Неппер, Наоми Уоттс, Бальтасар Гетти и Дженнифер Джейсон Ли.

Проект полностью снят Дэвидом Линчем по сценарию, который он писал совместно с автором оригинала Марком Фростом. К работе над сериалом вновь привлекли композитора Анджело Бадаламенти. Продюсеры: Линч, Фрост и Сабрина С. Сазерленд.

Николь Кидман присматривается к «Неприкасаемым»

Николь Кидман договаривается об участии в картине «Неприкасаемые» ("Intouchables") — англоязычном римейке французской драмокомедии 2011 года «1+1», которая стала суперхитом национального проката. На главные роли уже подписались Брайан Крэнстон и Кевин Харт. Также в фильме примет участие британская актриса Амара Каран.

В центре сюжета, основанного на реальной истории — богатый белый аристократ, парализованный в результате несчастного случая. В попытках найти подходящего помощника на роль сиделки он сближается с молодым иммигрантом, недавно выпущенным из тюрьмы. Вскоре мужчины приходят к выводу, что они идеально дополняют друг друга, чего никак нельзя было ожидать.

Инвалида и его сиделку сыграют Крэнстон и Харт соответственно, Кидман и Каран сыграют помощниц персонажа Крэнстона.

Режиссёр фильма — Нил Бёргер, который заменил выбывшего из проекта Саймона Кёртиса. Сценарий также используется новый от Джона Хартмира, прежний написал Пол Фейг. Weinstein Company обеспечивает производство.

Гэвин О'Коннор назначен режиссёром фильма «Время отцов и дочерей»

Гэвин О'Коннор возглавит съёмки криминальной картины «Время отцов и дочерей» ("Father Daughter Time"), которую некогда планировал сделать своим режиссёрским дебютом Мэтт Дэймон. Впрочем, актёр уже на протяжении многих лет анонсирует дебютный проект, но затем от него дистанцируется. Вот и на этот раз он объяснил свою «отставку» усталостью.

В центре сюжета — мужчина, задумавший дерзкое ограбление сразу в трёх американских штатах и привлёкший к нему свою дочь. Главной темой фильма станут их взаимоотношения.

В производстве фильма принимает участие кинокомпания Warner Bros., которая ещё в 2011 году приобрела права на сценарий Мэтью Олдрича под названием «Время отцов и дочерей: рассказ о вооружённом ограблении и эскимосских поцелуях» ("Father Daughter Time: A Tale Of Armed Robbery And Eskimo Kisses"). Дэймон тогда планировал не только руководить съёмками, но и играть ведущую роль. Будет ли он теперь сниматься в фильме пока неизвестно, хотя слухи такие имеются. Кроме того, он выступит продюсером картины.

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