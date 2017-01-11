Джоэл Коэн, Итан Коэн и Руперт Уайатт

Братья Коэны анонсировали вестерн-антологию

Братья Итан и Джоэл Коэны написали сценарий в жанре вестерна для телевизионной антологии под общим названием «Баллада Бастера Скраггса» ("Ballad of Buster Scruggs"). Партнёром режиссёров выступает компания Annapurna Television, которая планирует использовать в разработке проекта передовой комплексный подход — то есть совместить телевидение и кино. Минисериал разрабатывается также с привлечением производственной компании Коэнов — Mike Zoss Productions. Они не только написали сценарий, но ещё лично возглавят съёмки.

По мнению источника, Коэны всё это время присматривались к телеадаптации их фильма «Фарго» со стороны, не будучи лично вовлечёнными, хотя и дали пару указаний на ранней стадии разработки сериала. Адаптация не осталась незамеченной, более того, она вызвала у режиссёров желание и самим поучаствовать в подобном проекте.

Коэны собираются снять мини-сериал, в котором найдут отражение шесть основных сюжетных линий. Известно, что некоторое время они планировали его в виде кино, но из-за сложности внятно рассказать все истории в одном фильме, отказались от первоначальной затеи. Между тем такая возможность всё ещё остаётся. Вероятно, у Annapurna Television на этот счёт имеются некоторые идеи.

Когда планируется приступить к производству пока не сообщается. Проекту необходимо заручиться поддержкой одного из телеканалов или потоковых сервисов, и в ближайшее время за него, очевидно, развернётся нешуточная борьба.

Руперт Уайатт разрабатывает научно-фантастический триллер

Руперт Уайатт готовится к производству оригинального научно-фантастического триллера «Пленный штат» ("Captive State"), идея которого созрела у него ещё в конце прошлого года. Сценарий к фильму он написал сам.

Официальный синопсис картины гласит, что события разворачиваются в пригороде Чикаго спустя почти десятилетие после его оккупации инопланетными силами, для которых место стало новым домом. Однако картина не будет посвящена противостоянию людей и пришельцев. Главные темы фильма призваны пролить свет на состояние современной массовой слежки, угрозы гражданским свободам и роль инакомыслия в авторитарном обществе.

Главные роли в картине сыграют Эштон Сандерс («Лунный свет», «Голос улиц») и Джон Гудман, который вновь сыграет у режиссёра после криминальной драмы 2014 года «Игрок». Собственно, данный проект — первый в большом кино со времён «Игрока». До последнего времени Уайатт работал на телевидении в «Изгоняющем дьявола».

Премьера картины запланирована на 2018 год.

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