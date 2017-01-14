«Логан», обновление

Кинокомпания 20th Century Fox позволила Хью Джекману поделиться со своими поклонниками твитом, содержащим официальный синопсис фильма «Логан», в котором он играет заглавную роль Росомахи. Ранее не раз упоминалось, что это последнее появление Джекмана в роли мутанта из «Людей икс», однако ходят упорные слухи о том, что он ещё может появиться в сиквеле «Дэдпула».

События «Логана» происходят в ближайшем будущем, в тайном месте вблизи Мексиканской границы, где уставший от жизни Логан заботится о больном профессоре Ксавьере. Но когда их находит преследуемый тёмными силами юный мутант, попытки Логана скрыться от мира и своего прошлого терпят крах. Противостоит Росомахе могущественная корпорация Натаниеля Эссекса и группа киборгов «Оружие Х».

Недавно созданного мутанта X-23, клона Росомахи, будет играть 12-летняя Дафни Кин. Патрик Стюарт повторит роль профессора Ксавьера. Также в фильме в главных ролях снимаются Бойд Холбрук и Ричард Грант.

Авторы сценария: Майкл Грин, Скотт Франк и Джеймс Манголд, который также руководит съёмками из режиссёрского кресла. В прокат картина выходит 3 марта 2017 года.

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