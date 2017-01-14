|
«Логан», обновление
Кинокомпания 20th Century Fox позволила Хью Джекману поделиться со своими поклонниками твитом, содержащим официальный синопсис фильма «Логан», в котором он играет заглавную роль Росомахи. Ранее не раз упоминалось, что это последнее появление Джекмана в роли мутанта из «Людей икс», однако ходят упорные слухи о том, что он ещё может появиться в сиквеле «Дэдпула».
События «Логана» происходят в ближайшем будущем, в тайном месте вблизи Мексиканской границы, где уставший от жизни Логан заботится о больном профессоре Ксавьере. Но когда их находит преследуемый тёмными силами юный мутант, попытки Логана скрыться от мира и своего прошлого терпят крах. Противостоит Росомахе могущественная корпорация Натаниеля Эссекса и группа киборгов «Оружие Х».
Недавно созданного мутанта X-23, клона Росомахи, будет играть 12-летняя Дафни Кин. Патрик Стюарт повторит роль профессора Ксавьера. Также в фильме в главных ролях снимаются Бойд Холбрук и Ричард Грант.
Авторы сценария: Майкл Грин, Скотт Франк и Джеймс Манголд, который также руководит съёмками из режиссёрского кресла. В прокат картина выходит 3 марта 2017 года.
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/01/14/5033.shtml?0
Смотрите также:
Виллем Дефо, Адам Драйвер, Сильвестр Сталлоне, Вуди Харельсон, Терренс Малик, Жан-Клод Ван Дамм, Дольф Лундгрен и Рэйчел Макадамс
Раздел Вести с полей
Виллем Дефо, Адам Драйвер, Сильвестр Сталлоне, Вуди Харельсон, Терренс Малик, Жан-Клод Ван Дамм, Дольф Лундгрен и Рэйчел Макадамс | 09/01
Также в блоге:
|
13 января Гильдия киноведов и кинокритиков вручила свои награды «Белый слон»...
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы...
Логан, Logan
Прокат в России: 2 марта 2017 года
Молчание, Silence
Прокат в России: 26 января 2017 года
14 января, суббота
Кинокомпания 20th Century Fox позволила Хью Джекману поделиться со своими поклонниками твитом, содержащим официальный синопсис фильма «Логан»...
После внезапной смерти Кэрри Фишер, снявшейся в легендарной фантастической саге Джорджа Лукаса «Звёздные войны» в роли принцессы Леи...
Кинокомпания Lucasfilm официально подтвердила участие Вуди Харельсона в фильме Фила Лорда и Криса Миллера «Хан Соло. Звёздные войны. Истории»...
» Трейлер
» Тизер 3
» Тизер 2
» Тизер
» Отрывок
13 января, пятница
12 января стали известны номинанты на награду Гильдии режиссёров США. Все пять претендентов уже упоминались в различных номинационных списках текущей предоскаровской...
Warner Bros. и DC Films приступили к разработке кинокомикса «Корпус Зелёных фонарей». Сценаристами в проект назначены Дэвид Гойер и Джастин Родс...
Ла-Ла Ленд: Счастье
Закон ночи: Шляпных дел мастер
Викинг: Трудно быть фильмом
Кредо убийцы: Икар
Новинки 2017: «Призрак в доспехах», «Чужой: завет», «Бегущий по лезвию 2049»
|
|
|
|
|
«Викинг», рецензия «Кредо убийцы», рецензия 2017: главные новинки года, анонс «Ла-Ла Ленд», рецензия 2016: Лучшее и худшее, итоги года «Закон ночи», рецензия «Американская милашка», отзыв «Пассажиры», отзыв 2016: бокс-офис России и мира, итоги «Шерлок», начало 4 сезона, отзыв «Фрэнк и Лола», отзыв «8 чувство», отзыв