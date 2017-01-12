Анна Кендрик, Уилл Смит, Том Хэнкс и Питер Динклэйдж

Анна Кендрик позаботится о Рождестве

Анна Кендрик договаривается об участии в рождественской комедии с рабочим названием «Николь» ("Nicole") о дочери Санта Клауса, которая вынуждена стать его заменой. Проект базируется в Walt Disney Studios.

Картина расскажет о том, что происходит, когда главный Санта решает отправиться на пенсию и оставляет семейный бизнес своему сыну. Накануне самого первого полёта, который должен был произойти в рождественский сочельник, у него случается паническая атака, так что бразды правления папиным бизнесом вынужденно берёт на себя его дочь.

Сценарий к фильму написал Марк Лоуренс («Мисс Конгениальность», «Любовь с уведомлением»), он же готовится возглавить съёмки в качестве режиссёра. Продюсирует картину Сюзанна Тодд.

Уилла Смита и Тома Хэнкса позвали в Disney Pictures

Уилл Смит и Том Хэнкс присматриваются к киноадаптации диснеевского мультфильма «Дамбо». Первому предложили одну из ведущих ролей, второму — роль главного антагониста. Снимает картину по мотивам мультфильма 1941 года Тим Бёртон, сценарий принадлежит Эрену Крюгеру («Трансформеры», «Звонок», «Ключ от всех дверей»).

В центре сюжета — цирковой слонёнок Дамбо, которого невзлюбили другие животные из-за его слишком больших ушей. А после неудачно исполненного сложного трюка он и вовсе становится изгоем. Однажды, в результате курьёзного случая с бутылкой шампанского в бочке для питья, слонёнок очнулся на дереве, где нашёл себе новых друзей, убедивших Дамбо, что он может летать. Вернувшись в цирк, слонёнок использует свой дар на финальном представлении, после чего становится звездой цирка.

Адаптация Бёртона будет гибридом кино и компьютерной анимации. Ранее сообщалось, что в игровой римейк будут вставлены новые сюжетные линии, в частности, уникальная история семьи, идущая параллельно с историей Дамбо.

Участие в проекте Смита и Хэнкса во многом зависит от их рабочих графиков. Смиту может помешать боевик Джо Карнахана «Плохие парни 3», съёмки которого могут совпасть по времени со съёмками «Дамбо». Хэнксу же предстоит выбрать между «Дамбо» и фильмом о событиях Второй мировой войны "Grey Hound".

Питер Динклэйдж договаривается об участии в «Мстителях»

Питер Динклэйдж получил предложение сыграть одну из ключевых ролей в кинокомиксе Энтони и Джо Руссо «Мстители: Война Бесконечности» ("Avengers: Infinity War"). Кого именно предложено сыграть актёру в данный момент не разглашается.

Если Динклэйдж поставит свою подпись под контрактом, то ему предстоит участие сразу в двух запланированных частях фильма, которые обещают снять на IMAX-камеры.

Впрочем, о других ролях тоже пока ничего не сообщается, неизвестен по-прежнему и сюжет картины, над которым трудились Кристофер Маркус и Стивен Макфили, отвественные за сценарии к таким масштабным франшизам, как: «Хроники Нарнии», «Тор» и «Первый мститель». Но мы знаем точно, что в «Мстителях» на этот раз сойдутся не только хорошо известные супергерои по предыдущим частям, но и герои других комиксов — «Доктор Стрэндж» и «Стражи Галактики».

Обе картины будут сниматься одна за другой. Их релиз планируется на 4 мая 2018 года — первая часть, и на 3 мая 2019 — вторая часть.

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