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Макото Синкай: 5 песен

Роман КОРНЕЕВ, 12 октября 2017
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Макото Синкай. Твоё имя

В прошедшем сезоне случилось любопытное событие — сменился казавшийся незыблимым лидер в списке самых кассовых неголливудских полнометражных мультфильмов, и на место «Унесённых призраками» великого Миядзаки пришёл японский же фильм «Твоё имя». Его автора зовут Макото Синкай, и он успел пройти грандиозный путь от иллюстратора, в свободное время рисующего на домашнем компьютере первые короткометражки, и художника, обвиняемого в излишней апологетике всё тому же Миядзаки в ущерб авторскому видению, до признанного мастера, нарочно отторгающего любые жанровые штампы анимэ и создающего свои собственные способы авторского высказывания, невероятно лирического, но отнюдь не слащавого.

Сейчас Макото Синкай — это не просто «другой Миядзаки», это целый новый мир, населённый облаками, котами, чайниками и поездами, который даже визуально не спутаешь ни с чем, и мы решили опубликовать некоторый краткий экскурс в его творчество, состоящее на момент публикации из пяти условно полнометражек (почему условно — обсудим отдельно), завершив обзор его текущим opus magnum «Твоё имя».

«За облаками», 2004

Сюжеты Макото Синкая полны своеобразной высокой мистики, которую зачастую очень непросто определить жанрово. Даже такую банальную вещь, как мобильный телефон или чайник, он способен превратить в полноценного персонажа. В случае первой полнометражки Синкай за основу взял жанр альтернативной вселенной, где Советский Союз не распался, а напротив, завоевал японский остров Хоккайдо и построил там загадочную Башню, меняющую реальность. Помимо Башни персонажем фильма становится самолёт по имени «Белла Сьелла», который строят двое друзей-школьников, в процессе у них завязывается романтическая история с одноклассницей, которую они обещают отвезти на построенном ими самолетё к той самой Башне Союза.

Так формально фантастический сюжет в возвышенно-светлом эмоциональном исполнении Синкая быстро превращается в романтически-философскую притчу о параллельных мирах, юношеских устремлениях и атмосферой напоминает улучшенный вариант «Отроков во вселенной», лишённых советского пафоса, зато более достоверно описывающих подростковую романтику как сюжет и как жанр. На выходе получается вполне себе Миядзаки, но с явно различимым авторским стилем, всеми этими тщательно прорисованными фотореалистическими облаками, которые станут визитной карточкой Синкая, бесконечными поездами как символом уходящего времени и крупными мазками характеров взрослых персонажей (условные «наставники»), которые словно сшивают вечно грозящий распасться подростковый мир. Плюс уже в первой полнометражке Синкай начинает формировать собственный мета-роман, оставляя там и сям многочисленные отсылки к прежним работам вроде «Она и её кот» и «Голос далёкой звезды».

«Пять сантиметров в секунду», 2007

С формальной точки зрения это не полнометражка, а три разновесных коротких метра общим хронометражом в один час, объединённых персонажами и тематикой. Как следует из названия, это такое собирательное киновысказывание о времени и пространстве, согласно цитате из фильма, это скорость, с которой падают на землю лепестки сакуры. На выходе получилась самая мелодрама, в которой для отрисовки фонов использованы только реальные места Японии, а вся мистика сосредоточена в лаконизме персонажей и событий, если хотите, это такой анимационный вариант Харуки Мураками, только без бесконечной варки макарон.

Фантастический же элемент в данном анимэ состоит исключительно во взлетающих за кадром ракетах как символе времени, но, несмотря на название второй части («Космонавт»), на этой закадровой роли тут всё и ограничивается, в остальном это традиционная для Синкая подростковая мелодрама, в которой много разговоров вполголоса на платформе очередного метро, а главной действующей силой сюжета служат бесконечные переезды школьников из школы в школу. Свою окончательную форму этот сюжетный ход получит в «Твоём имени».

«Ловцы забытых голосов», 2011

Самая традиционная в смысле жанра работа Синкая, посвящённая, как он объяснил в своих интервью, расставанию и тому, как преодолеть потерю. В отличие от других работ Синкая, персонажи «Ловцов» отличаются большей визуальной проработанностью (обычно они достаточно условны, в отличие от фотореалистичных задников и активной работы со световыми и оптическими эффектами), поскольку на этот раз их рисовал другой художник. Сюжет тоже делает заметное отступление от традиционного «спокойного» магического реализма, тут довольно быстро начинается вполне традиционное для анимэ фэнтэзи, в чём-то похожее на «Моего соседа Тоторо», но излишне переполненное довольно дурацкими в своей случайности и довольно мрачными «приключениями».

На выходе получается наименее авторская, самая длинная (два часа ровно) и наиболее раздёрганная из всех полнометражек работа Синкая, ко всему ещё и отчётливо распадающаяся на драматическое повествование наверху», и фэнтэзюшное «внизу». Ко всему финальная сцена с оживлением жены настолько не увязана с остальным фильмом, что вызывает какую-то внезапную оторопь, что опять же не свойственно Синкаю, который обычно чужд внезапных поступков и вообще не любит, что называется, «сюжетные твисты».

«Сад изящных слов», 2013

Самая лаконичная из полнометражек Синкая, всего 46 минут, нарисованная, по слухам, чуть не им самим от начала и до конца, плюс это первый большой проект Синкая, композитором которого был не Тэммон. Отличается от всех прочих полным отсутствием фантастического или мистического элемента. Старшеклассник Такао хочет стать дизайнером обуви, на что он собственно и тратит всё своё время — или зарабатывает на кожу и инструменты, или рисует выкройки для очередной модели. Рисует он в городском парке Токио, сбегая с уроков, когда идёт дождь. Там, в парке, он однажды знакомится с 27-летней девушкой, которая тоже, как и он, явно что-то прогуливает.

В итоге перед нами мелодрама о любви между разновозрастными людьми, со всеми свойственными творчеству Синкая элементами — фотореалистичными погодными условиями, срисованными с реальных декорациями, лаконичными образами героев и филигранной до неловкости драматургией. В конце всё закончится тоже традиционно для Синкая, но сначала в этом вполне типичном для Японии сюжете случится редкий для Страны восходящего солнца эмоциональный взрыв, в котором персонажи всё-таки выговорятся и поплачутся, очень круто.

«Твоё имя», 2016

Всё это рано или поздно должно было натолкнуть Макото Синкая на мысль, что нельзя всё время сталкивать персонажей, а потом усилием воли их разводить. «Твоё имя» делает ровно наоборот. В фильме использовано два довольно банальных фантдопущения — появление кометы и обмен телами между двумя разнополыми подростками. Только в результате вместо дурацкой российской комедии получается настоящая околофантастическая драма, в которой преодоление обстоятельств в лице традиционных для Синкая пространства и времени переплюнет в итоге даже такой эталон жанра, как корейская «Иль Маре» (которая потом была римейкизирована как «Дом у озера»).

И неспроста именно этот фильм собрал те самые 350 миллионов долларов в мировом прокате, сразу на сотню обойдя «Унесённых призраками», поскольку тут есть всё: комедия, романтика, приключения, драма, японский национальный колорит (весьма небанально поданный), сложные игры с памятью героев (большую часть времени они попросту не знают, что ищут), сюжетные твисты (обычно для Синкая нетипичные), невероятно богатая графика (это как раз — вполне традиционно), тонко прописанные характеры, обильное цитирование Миядзаки (многие персонажи словно приехали сюда прямиком из «Ведьминой службы доставки»), богатый джей-рок саундтрек, ну и самое главное — единственный у Синкая хеппи-энд. Плюс всё это филигранно сбалансировано и не скатывается ни в сопли с сахаром, ни в анимэшный хиккизм, ни в излишнее гыгыканье (пары шуток про сиськи в случае переселения друг в друга всё-таки подростков — вполне достаточно).

То есть перед нами с одной стороны вполне личное, а с другой — в лучшем смысле коммерческое высказывание, за сборы которого хочется не стыдиться, а радоваться. В кои-то веки прекрасный творческий продукт собрал больше всех денег. Тем больше надежда, что впереди у Синкая ещё много творческих удач, а вот веры в то, что объявленный Джей Джей Абрамсом грядущий голливудский римейк «Твоего имени» окажется хотя бы близко сравним с оригиналом, как-то не особо.

До встречи в кино.


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Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2017/10/12/shinkai.shtml
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