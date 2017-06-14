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Кинотавр 2017: фоторепортаж

«Кинотавр-2017» объявил победителей

Новости » Фестивали Кинотавр, 14 июня 2017, 20:56:34
КинотаврКинотавр-2017: фоторепортаж

В Сочи прошла торжественная церемония закрытия 28-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр». Главный приз фестиваля жюри под руководством Евгения Миронова вручило фильму «Аритмия» Бориса Хлебникова.

За лучшую режиссуру награждён Резо Гигинеишвили за фильм «Заложники».

Специальным дипломом жюри с формулировкой «За новый вид жанрового кино» награждены создатели фильма «Блокбастер». Приз получили продюсер Илья Стюарт и актриса Светлана Устинова. Напомним, режиссёр фильма Роман Волобуев объявил перед премьерой фильма на «Кинотавре», что снимает своё имя с титров, поскольку не согласен с итоговым монтажом картины, который производился без его участия.

Призом «За лучший дебют» отмечен ученик Александра Сокурова Кантемир Балагов за картину «Теснота». Фильм также отмечен призом Гильдии киноведов и кинокритиков России им. Даниила Дондурея.

За лучшие мужскую и женскую роли награждены Александр ЯценкоАритмия») и Инга ОболдинаЖги!»).

Приз им. Григория Горина «За лучший сценарий» в этом году достался авторам картины «Голова. Два уха» Виталию Суслину и Ивану Лашину.

За лучшую операторскую работу награды удостоен Владислав Опельянц за фильм «Заложники».

Специальным дипломом им. М. Таривердиева «За лучшее музыкальное решение фильма» отметили работу Юсупа Разыкова в фильме «Турецкое седло».

Дипломы Гильдии киноведов и кинокритиков России достались проектам «Турецкое седло» Юсупа Разыкова и «Голова. Два уха» Виталия Суслина.

Приз конкурса «Кинотавр. Короткий метр» вручён фильму «Лалай-Балалай» режиссёра Руслана Братова.

28-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» проходил в Сочи с 7 по 14 июня 2017 года.

Кинотавр-2017: фоторепортаж


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