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«Кинотавр-2017» объявил победителей
В Сочи прошла торжественная церемония закрытия 28-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр». Главный приз фестиваля жюри под руководством Евгения Миронова вручило фильму «Аритмия» Бориса Хлебникова.
За лучшую режиссуру награждён Резо Гигинеишвили за фильм «Заложники».
Специальным дипломом жюри с формулировкой «За новый вид жанрового кино» награждены создатели фильма «Блокбастер». Приз получили продюсер Илья Стюарт и актриса Светлана Устинова. Напомним, режиссёр фильма Роман Волобуев объявил перед премьерой фильма на «Кинотавре», что снимает своё имя с титров, поскольку не согласен с итоговым монтажом картины, который производился без его участия.
Призом «За лучший дебют» отмечен ученик Александра Сокурова Кантемир Балагов за картину «Теснота». Фильм также отмечен призом Гильдии киноведов и кинокритиков России им. Даниила Дондурея.
За лучшие мужскую и женскую роли награждены Александр Яценко («Аритмия») и Инга Оболдина («Жги!»).
Приз им. Григория Горина «За лучший сценарий» в этом году достался авторам картины «Голова. Два уха» Виталию Суслину и Ивану Лашину.
За лучшую операторскую работу награды удостоен Владислав Опельянц за фильм «Заложники».
Специальным дипломом им. М. Таривердиева «За лучшее музыкальное решение фильма» отметили работу Юсупа Разыкова в фильме «Турецкое седло».
Дипломы Гильдии киноведов и кинокритиков России достались проектам «Турецкое седло» Юсупа Разыкова и «Голова. Два уха» Виталия Суслина.
Приз конкурса «Кинотавр. Короткий метр» вручён фильму «Лалай-Балалай» режиссёра Руслана Братова.
28-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» проходил в Сочи с 7 по 14 июня 2017 года.
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/06/14/3733.shtml
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