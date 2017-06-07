В Сочи стартует 28-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр»

7 июня в Сочи начинает свою работу 28-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр». Фильмом открытия станет «Холодное танго» Павла Чухрая, которому на торжественной церемонии открытия фестиваля вручат приз «За честь, достоинство и преданность кинематографу».

В основную конкурсную программу фестиваля вошли 14 фильмов — «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Близкие» Ксении Зуевой, «Блокбастер» Романа Волобуева, «Голова. Два уха» Виталия Суслина, «Жги» Кирилла Плетнёва, «Заложники» Резо Гигинеишвили, «Мёртвым повезло» Вадима Валиуллина, «Мифы о Москве» Александра Молочникова, «Рок» Ивана Шахназарова, «Прорубь» Андрея Сильвестрова, «Скоро всё кончится» Алексея Рыбина, «Теснота» Кантемира Балагова, «Три сестры» Юрия Грымова, «Турецкое седло» Юсупа Разыкова. Половина конкурсных лент — дебюты.

Председателем жюри основного конкурса в этом году стал актёр Евгений Миронов, в жюри вошли режиссёр Александр Велединский, оператор Игорь Гринякин, продюсер Игорь Мишин, актриса Юлия Пересильд, сценарист Александр Родионов, киновед Нэнси Конди.

Жюри конкурса «Кинотавр. Короткий метр» возглавил Сергей Мокрицкий. В этой программе 28 фильмов.

Вне конкурса на «Кинотавре» покажут картину «Анна Каренина. История Вронского» Карена Шахназарова и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, получившую приз жюри на Каннском кинофестивале.

Кроме того, на площади в центре Сочи бесплатно покажут картины «28 панфиловцев», «Большой», «Викинг», «Время первых», «Дуэлянт», «Ледокол» и другие.

В этом году на кинофоруме будет также будет представлена программа, в которой профессионалы смогут познакомиться с фильмами, находящимися ещё в стадии производства, такими как «Спитак» Александра Котта, «Война Анны» Алексея Федорченко и другими.

Фильмом закрытия фестиваля станет киноальманах «Про любовь. Только для взрослых», среди режиссёров которого — Павел Руминов, Наташа Меркулова, Нигина Сайфуллаева, Резо Гигинеишвили.

28-й «Кинотавр» продлится до 14 июня.

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