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В Сочи стартует 28-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр»
7 июня в Сочи начинает свою работу 28-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр». Фильмом открытия станет «Холодное танго» Павла Чухрая, которому на торжественной церемонии открытия фестиваля вручат приз «За честь, достоинство и преданность кинематографу».
В основную конкурсную программу фестиваля вошли 14 фильмов — «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Близкие» Ксении Зуевой, «Блокбастер» Романа Волобуева, «Голова. Два уха» Виталия Суслина, «Жги» Кирилла Плетнёва, «Заложники» Резо Гигинеишвили, «Мёртвым повезло» Вадима Валиуллина, «Мифы о Москве» Александра Молочникова, «Рок» Ивана Шахназарова, «Прорубь» Андрея Сильвестрова, «Скоро всё кончится» Алексея Рыбина, «Теснота» Кантемира Балагова, «Три сестры» Юрия Грымова, «Турецкое седло» Юсупа Разыкова. Половина конкурсных лент — дебюты.
Председателем жюри основного конкурса в этом году стал актёр Евгений Миронов, в жюри вошли режиссёр Александр Велединский, оператор Игорь Гринякин, продюсер Игорь Мишин, актриса Юлия Пересильд, сценарист Александр Родионов, киновед Нэнси Конди.
Жюри конкурса «Кинотавр. Короткий метр» возглавил Сергей Мокрицкий. В этой программе 28 фильмов.
Вне конкурса на «Кинотавре» покажут картину «Анна Каренина. История Вронского» Карена Шахназарова и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, получившую приз жюри на Каннском кинофестивале.
Кроме того, на площади в центре Сочи бесплатно покажут картины «28 панфиловцев», «Большой», «Викинг», «Время первых», «Дуэлянт», «Ледокол» и другие.
В этом году на кинофоруме будет также будет представлена программа, в которой профессионалы смогут познакомиться с фильмами, находящимися ещё в стадии производства, такими как «Спитак» Александра Котта, «Война Анны» Алексея Федорченко и другими.
Фильмом закрытия фестиваля станет киноальманах «Про любовь. Только для взрослых», среди режиссёров которого — Павел Руминов, Наташа Меркулова, Нигина Сайфуллаева, Резо Гигинеишвили.
28-й «Кинотавр» продлится до 14 июня.
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/06/07/3731.shtml
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