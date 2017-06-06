Минкульт не отказывается от идеи собирать по 5 млн рублей за прокатное удостоверение

Минкультуры не намерено отказываться от идеи увеличения стоимости прокатных удостоверений до 5 млн рублей. Новый законопроект о регулировании кинопроката всё-таки будет внесён в правительство, правда, как пояснил глава департамента кинематографии Минкультуры Вячеслав Тельнов в интервью «Ведомостям» , речь в нём идёт не о стоимости прокатного удостоверения, а об «обязательных отчислениях в размере 5 млн рублей».

Напомним, в январе СМИ сообщали, что Минкультуры планирует увеличить сумму госпошлины на прокат иностранных фильмов в 1400 раз, до 5 млн рублей. Затем в конце мая министр культуры РФ Владимир Мединский заявлял журналистам, что у ведомства нет планов по повышению стоимости прокатных удостоверений. «Такой идеи нет вообще, — сказал тогда министр. — Речь не идёт о повышении стоимости прокатного удостоверения».

Схема, предложенная в новой законодательной инициативе, предполагает и другие меры, в том числе в виде взимания дополнительной платы с дистрибьютора в случае, если проект собирает больше 200—300 млн рублей. В каком размере — пока неясно: обсуждаются цифры в районе 3—5%. Конкретный порог по кассе и процент будут прописаны отдельно — в постановлении правительства, которое выйдет уже после принятия законопроекта.

Предполагается, что пятимиллионный входной порог для проката кинокартин дистрибьюторы будут платить в Фонд кино, который будет направлять эти деньги на поддержку российским проектам. Стоимость прокатного удостоверения будет одинаковой для всех участников рынка, исключения для фестивального кино сделано не будет. И лишь отечественным картинам сбор будет возмещён. Кроме того, министр культуры Владимир Мединский заявил, что в будущем Фонд кино может по собственной инициативе компенсировать выплаченный сбор и иностранным «фильмам-событиям», однако в законе это прописано не будет.

Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/06/06/3730.shtml

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