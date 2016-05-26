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Кинотавр 2017: фоторепортаж

Николь Кидман отмечает юбилей

Новости » Юбилеи, 20 июня 2017, 21:25:17
Николь Кидман

Сегодня, 20 июня, исполняется 50 лет знаменитой австралийской актрисе Николь Кидман.

Николь Кидман начала кинокарьеру в 80е, снявшись в ряде австралийских фильмов и телепостановок. В 1989 году Кидман была приглашена в Голливуд. Критика обратила внимание на актрису в 1996 году, после того, как она снялась в сатирической чёрной комедии Гаса Ван Сэнта «Умереть во имя». За этот фильм Кидман получила «Золотой глобус» как лучшая актриса в мюзикле или комедии.

В 1999 актриса снялась вместе с Томом Крузом в фильме Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами». Настоящий прорыв случился в 2001 году, когда на экраны вышел фильм австралийского режиссёра База Лурмана «Мулен Руж». За этот фильм актриса получила свою первую номинацию на премию «Оскар».

В 2001 году актриса актриса снялась в фильме Стивена Далдри «Часы» в роли английской писательницы Вирджинии Вульф, ради этой роли ей пришлось измениться до неузнаваемости. Эта картина принесла Кидман приз Берлинского кинофестиваля, премию Британской киноакадемии, премию «Золотой глобус» и, наконец, премию «Оскар», породив целую серию женских актёрских призов за роли, связанные с необычным гримом.

Среди других известных работ актрисы — роли в фильмах «Догвилль» (2003), «Холодная гора» (2003), «Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус» (2006), «Австралия» (2008), «Кроличья нора» (2010, номинация на «Оскар» за лучшую женскую роль), «Порочные игры» (2013), «Принцесса Монако» (2014), «Тайна в их глазах» (2015), «Лев» (2016, номинация на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана) и многие другие.

Николь Кидман известна также как певица. Она самостоятельно исполнила свои партии в фильме «Мулен Руж», а записанный ею совместно с британским певцом Робби Уильямсом сингл «Somethin’ Stupid» занял первое место в британском сингл-чарте, где продержался три недели подряд.

Актриса активно занимается общественной деятельностью: участвует в обществах по борьбе с раком груди и помощи беспризорным детям; в 2004 году она была названа ООН «гражданином мира», а также номинирована организацией ЮНИСЕФ на звание «посла доброй воли».

В августе 2004 года австралийский журнал BRW назвал Кидман самой богатой женщиной Австралии в возрасте до сорока лет (её состояние было оценено в 155 млн австралийских долларов). Актриса заняла второе место в списке самых дорогостоящих актрис по версии журнала «Пипл» в 2005 году (средняя стоимость участия Николь в фильме была оценена в 16 млн долларов; первое место заняла Джулия Робертс — 17 млн).

С 1990 до 2001 года Николь Кидман была замужем за Томом Крузом, пара усыновила двоих детей. В 2006 году актриса вышла замуж за австралийского певца Кита Урбана, в 2008 у них родилась первая дочь, а в 2010 — вторая, девочка была выношена и рождена суррогатной матерью, но при этом она является биологической дочерью Кидман и Урбана.


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