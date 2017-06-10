Главным редактором журнала «Искусство кино» стал кинокритик Антон Долин

Главным редактором журнала «Искусство кино» назначен кинокритик Антон Долин. Об этом сегодня в Сочи на фестивале «Кинотавр» объявила заместитель главного редактора Нина Зархи. «Мы выбрали человека, который близок журналу», — сказала Зархи. Она отметила, что редакция продолжит дело Дондурея и «будет стараться сохранять баланс доступности, профессионализма и академизма».

Решение было принято советом учредителей и советом редакции после того, как 10 мая в возрасте 69 лет ушёл из жизни бессменный главный редактор журнала Даниил Дондурей, руководивший изданием с 1993 года. Дондурей ввёл в практику журнала выпуск материалов, посвящённых актуальным историческим, социо- и культурологическим проблемам и сместил приоритеты ежемесячника с критических статей на аналитические материалы. Издание стало уделять значительное внимание телевидению, интернету и современному искусству. Другое важное направление деятельности журнала — поддержка русской кинодраматургии. Издание регулярно публикует новые киносценарии и проводит конкурсы среди сценаристов.

Антон Долин признался, что назначение его главным редактором «Искусства кино» — «это колоссальная честь и огромная ответственность» для него. По его словам, сейчас «главная задача — сохранить журнал и выйти из кризиса, в котором мы оказались, прежде всего, из-за потери Даниила Дондурея». «Мы постараемся создать новое “Искусство кино”, следуя заданному им направлению. Это будет умный и сложный, но в то же время доступный и увлекательный журнал — не только о кино, но об искусстве и обществе. Как было и прежде. А в будущем, о котором я мечтаю, “Искусство кино” будет уже не только журналом», — рассказал Долин изданию Meduza. Он отметил, что сейчас журналу необходимо привлечь партнёров, авторов, читателей и деньги. «Редакция журнала пока остаётся без изменений, а со временем непременно расширится», — подчеркнул он.

Антону Долину 41 год. Он — российский журналист, кинокритик, ведущий радиостанций «Маяк», «Вести ФМ» и кинообозреватель телепередачи «Вечерний Ургант» на Первом канале. Сотрудничает с такими изданиями как The New Times, Афиша, Новая газета, Газета.ру, Эксперт, Meduza, Сноб и другими. Дважды лауреат премии Гильдии киноведов и кинокритиков России за книги «Ларс фон Триер. Контрольные работы: Анализ, интервью. Догвилль: Сценарий» (2004) и «Герман: Интервью. Эссе. Сценарий» (2011).

14 мая, после смерти Даниила Дондурея, в комментарии «Эху Москвы» Антон Долин отметил, что «Искусство кино», единственный в стране бумажный ежемесячный искусствоведческий журнал, существует и регулярно выходит только благодаря Даниилу Дондурею. «Это не коллективные усилия, это не традиция, это не инерция. Это были его повседневные усилия. — сказал кинокритик. — Неслучайно сейчас все страшно боятся (и я тоже), что с журналом что-то случится. Потому что непонятно, какими усилиями в отсутствие такого энергетического центра, каким был он, это всё склеивать. Это всё — это усилия десятков ведущих интеллектуалов, которые туда писали и пишут, и продолжают писать, конечно, несмотря на падение тиражей».

Кроме того, Антон Долин напомнил о давлении, которое всегда оказывалось на «Искусство кино», «особенно после открытого выступления Дондурея против Михалкова, их открытого конфликта и выселения журнала «Искусство кино», редакции из здания на улице Усиевича, которое когда-то строилось для них». Новое помещение было найдено, но, как отметил Долин, «одни эти поиски отняли столько сил, нервов, энергии и времени, что журнал мог бы этого не пережить, но он пережил».

Сейчас одной из основных задач нового главного редактора будет не только сохранение и развитие редакционной политики журнала, но и поиски финансирования, позволившего бы изданию выжить и выйти из кризиса, вызванного описанными событиями.

Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/06/10/3732.shtml

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