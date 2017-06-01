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Каннский кинофестиваль 2017: фоторепортаж

В Москве состоялась первая пресс-конференция 39-го ММКФ

Новости » Фестивали ММКФ 2017, 01 июня 2017, 18:16:49
ММКФ

1 июня состоялась первая официальная пресс-конференция 39-го Московского международного кинофестиваля.

На пресс-конференции были представлены первые 11 фильмов конкурсной программы фестиваля, два из них — российские: «Карп замороженный» Владимира Котта и «Купи меня» Вадима Перельмана. В число остальных девяти участников вошли ленты «Хохлатый ибис» (Китай), «Преисподняя» (Дания), «Селфи» (Испания), «Симфония для Аны» (Аргентина), «Звездачи» (Финляндия), «Апрельский сон длиной в три года» (Япония), «Обычный человек» (Республика Корея), «Лучший из миров» (Германия), «Прыжок в воду» (Бангладеш/Индия).

По словам директора по связям с общественностью ММКФ Петра Шепотинника, программа фестиваля ещё находится на стадии формирования. В частности, пока не известны фильмы открытия и закрытия 39-го ММКФ.

На пресс-конференции также были объявлены четыре члена жюри основного конкурса, в числе которых итальянская актриса Орнелла Мути, режиссёр и продюсер из Финляндии Йорн Йохан Доннер, режиссёр и сценарист Альберт Серра (Испания), режиссёр и продюсер Реза Миркарими (Иран).

Также в этом году Московский международный кинофестиваль и сеть кинотеатров «Каро» представят совместный проект «ММКФ в регионах». Впервые жители нескольких городов России смогут увидеть самые громкие премьеры фестивальных программ одновременно с московскими гостями ММКФ. Специальные показы пройдут в Казани, Калининграде, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге с 30 июня по 2 июля.

39-й Московский международный кинофестиваль пройдет в Москве с 22 по 29 июня.


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Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/06/01/3727.shtml
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