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Умер актёр Алексей Баталов
Новости » Печальный список, 15 июня 2017, 10:24:09
15 июня в возрасте 88 лет ушёл из жизни легендарный советский актёр, народный артист СССР Алексей Баталов. Актёр умер в одной из московских клиник, где находился почти пять месяцев после того, как сломал шейку бедра. В феврале Баталов перенёс операцию.
Алексей Баталов родился в 1928 году во Владимире в театральной семье. В 1950-м в Москве окончил Школу-студию МХАТ. На экранах дебютировал в 1944 году.
Баталов снялся в таких фильмах, как «Дело Румянцева» «Летят журавли», «Москва слезам не верит», «Девять дней одного года», «Чисто английское убийство», «Звезда пленительного счастья», «Живой труп», «Дама с собачкой».
Он также выступил режиссером картин «Шинель», «Три толстяка» и «Игрок».
Звание Народный артист СССР получил в 1976 году, в 1989-м был удостоен звания Герой Социалистического Труда.
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/06/15/3734.shtml
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