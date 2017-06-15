  Поиск на Кинокадре     
Блог Планы Сборы Ролики Новости Награды Фестивали Юбилеи
Обновления Афиша Рецензии Новинки кино 2017 Фильмы 2017 Фильмы 2016 Трейлеры Лучшие фильмы Форум Отзывы Соцсети WIKI  
Кинотавр 2017: фоторепортаж

Умер актёр Алексей Баталов

Новости » Печальный список, 15 июня 2017, 10:24:09
Алексей Баталов

15 июня в возрасте 88 лет ушёл из жизни легендарный советский актёр, народный артист СССР Алексей Баталов. Актёр умер в одной из московских клиник, где находился почти пять месяцев после того, как сломал шейку бедра. В феврале Баталов перенёс операцию.

Алексей Баталов родился в 1928 году во Владимире в театральной семье. В 1950-м в Москве окончил Школу-студию МХАТ. На экранах дебютировал в 1944 году.

Баталов снялся в таких фильмах, как «Дело Румянцева» «Летят журавли», «Москва слезам не верит», «Девять дней одного года», «Чисто английское убийство», «Звезда пленительного счастья», «Живой труп», «Дама с собачкой».

Он также выступил режиссером картин «Шинель», «Три толстяка» и «Игрок».

Звание Народный артист СССР получил в 1976 году, в 1989-м был удостоен звания Герой Социалистического Труда.


Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/06/15/3734.shtml
Написать отзыв:
Имя E-mail
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Обсудить на форуме | На главную | Избранное | Киноблог | Киноафиша
Новости кино
«Кинотавр-2017» объявил победителей
Главным редактором журнала «Искусство кино» стал кинокритик Антон Долин
В Сочи стартует 28-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр»
Минкульт не отказывается от идеи собирать по 5 млн рублей за прокатное удостоверение
Европейская киноакадемия наградит Сокурова
Netflix закрыл сериал сестёр Вачовских «Восьмое чувство» после второго сезона
В Москве состоялась первая пресс-конференция 39-го ММКФ
Фильм Звягинцева «Нелюбовь» получил приз жюри 70го Каннского кинофестиваля
Минкульт не будет повышать стоимость прокатных удостоверений
Умер сыгравший Джеймса Бонда в 7 фильмах актёр Роджер Мур

Обновления

Новости кино:
Умер актёр Алексей Баталов
15 июня в возрасте 88 лет ушёл из жизни легендарный советский актёр, народный артист СССР Алексей Баталов...

14 июня, среда
«Кинотавр-2017» объявил победителей
Кинотавр-2017: фоторепортаж В Сочи прошла торжественная церемония закрытия 28-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр»...
Мишель Монахан возвращается в фильм «Миссия невыполнима 6»
«Миссия невыполнима 6» в разгар съёмочного процесса пополнилась ещё одной актрисой...
Теле-сериал «Потерянный рай» от Мартина Фримана
Мартин Фриман поучаствует в создании сериала «Потерянный рай» по одноимённому эпическому произведению английского поэта...
Трейлеры, кадры, постеры:

Джунгли, Jungle
» Трейлер

Матильда
» Трейлер 3

Коматозники, Flatliners new
постеров: 1, кадров: 2
» Русский трейлер
» Трейлер

Планета обезьян: Война
Планета обезьян: Война, War for the Planet of the Apes
Прокат в России: 13 июля 2017 года
» TV-ролик 2
» Русский отрывок

Дюнкерк
Дюнкерк, Dunkirk
Прокат в России: 20 июля 2017 года
кадров: +20
» TV-ролик 4
» TV-ролик 3
» TV-ролик 2
» TV-ролик

Все обновления за неделю
Поиск на Кинокадре
 




Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

Кинотавр 2017, фоторепортаж . «Мумия», рецензия . «Его собачье дело», рецензия . «Чудо-женщина», рецензия . «Время псов», отзыв . «Нелюбовь», рецензия . «Пираты Карибского моря 5», рецензия . «Чужой: Завет», рецензия . «Твин Пикс», отзыв . Сериал «Карточный домик», отзыв . Каннский кинофестиваль, фото . Главные сериалы лета, анонс .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Форум  

Афиша кино: "Тачки 3", "Мумия", "Очень плохие девчонки", "Пираты Карибского моря 5", "Весь этот мир", "Чудо-женщина", "Орбита 9", "Спасатели Малибу"
Новинки кино 2017: "Трансформеры 5: Последний рыцарь", "Гадкий я 3", "Человек-паук: Возвращение домой", "Планета обезьян: Война", "Дюнкерк", "Взрывная блондинка", "Тёмная башня", "Валериан и Город Тысячи Планет", "Малыш на драйве"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   