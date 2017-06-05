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Европейская киноакадемия наградит Сокурова

Новости » Номинации, 05 июня 2017, 23:17:04
Александр Сокуров

Кинорежиссёр Александр Сокуров удостоен премии Европейской киноакадемии за его вклад в режиссуру и кинематографию.

Как сообщается на официальном сайте киноакадемии, в этом году премия вручается в юбилейный 30-й раз. Сокуров отмечен высокой наградой за свои достижения в области кино, а также за постоянное стремление к свободе слова, выражения мнений и преданности гуманистическим идеалам.

Церемония вручения 30-й премии Европейской академии, где Сокурова ждут в качестве почётного гостя, пройдёт 9 декабря в Берлине.

Александр Сокуров начал работать на «Ленфильме» в 1980 году. В 1995 году по решению Европейской киноакадемии имя Сокурова было включено в число ста лучших режиссёров мирового кино. Режиссёр становился участником и лауреатом многих международных фестивалей. Является лауреатом Государственной премии РФ и лауреатом Премии Ватикана. В 2011 году Сокуров завоевал «Золотого льва» на 68-м Венецианском кинофестивале за картину «Фауст».

Среди самых известных фильмов режиссёра — «Мать и сын», «Молох», «Телец», «Русский ковчег», «Отец и сын», «Солнце», «Франкофония».


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Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/06/05/3729.shtml
Интерфакс
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