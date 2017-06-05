|
Европейская киноакадемия наградит Сокурова
Кинорежиссёр Александр Сокуров удостоен премии Европейской киноакадемии за его вклад в режиссуру и кинематографию.
Как сообщается на официальном сайте киноакадемии, в этом году премия вручается в юбилейный 30-й раз. Сокуров отмечен высокой наградой за свои достижения в области кино, а также за постоянное стремление к свободе слова, выражения мнений и преданности гуманистическим идеалам.
Церемония вручения 30-й премии Европейской академии, где Сокурова ждут в качестве почётного гостя, пройдёт 9 декабря в Берлине.
Александр Сокуров начал работать на «Ленфильме» в 1980 году. В 1995 году по решению Европейской киноакадемии имя Сокурова было включено в число ста лучших режиссёров мирового кино. Режиссёр становился участником и лауреатом многих международных фестивалей. Является лауреатом Государственной премии РФ и лауреатом Премии Ватикана. В 2011 году Сокуров завоевал «Золотого льва» на 68-м Венецианском кинофестивале за картину «Фауст».
Среди самых известных фильмов режиссёра — «Мать и сын», «Молох», «Телец», «Русский ковчег», «Отец и сын», «Солнце», «Франкофония».
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/06/05/3729.shtml
Смотрите также:
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
|
5 июня, понедельник
Кинорежиссёр Александр Сокуров удостоен премии Европейской киноакадемии за его вклад в режиссуру и кинематографию...
Жанр: нипаканону
Прокат в России: 3 августа 2017 года
» TV-ролик
4 июня, воскресенье
Второй кинокомикс этого лета оказался вторым же его релизом, в полной мере оправдавшим кассовые ожидания...
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы...
» Трейлер
3 июня, суббота
Телеканал Showtime заказал производство восьмичасового мини-сериала «Побег в Даннеморе», главные роли в котором исполнят: Бенисио дель Торо...
Том Круз раскрыл подзаголовок сиквела «Лучшего стрелка». Официально фильм называется: «Лучший стрелок: Мэверик»...
Фёдор Бондарчук берётся за продолжение фантастической картины «Притяжение», вышедшей в отечественный прокат в январе этого года и собравший на сегодня свыше одного...
Вигго Мортенсен договаривается об участии в фильме Питера Фаррелли «Зелёная книга»...
Мумия, Mummy
Прокат в России: 8 июня 2017 года
» Отрывок
|
|
|
|
|
Каннский кинофестиваль, фоторепортаж Главные сериалы лета, анонс «Пираты Карибского моря 5», рецензия Новый «Твин Пикс», отзыв «Меч короля Артура», рецензия «Нелюбовь», рецензия «Одарённая», отзыв «Чужой: Завет», рецензия «Чудо-женщина», рецензия «Спасатели Малибу», отзыв «Восьмое чувство», 2 сезон, отзыв