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Фонд кино распределил господдержку между кинопроектами на 2017 год
Новости » Кинобизнес, 23 июня 2017, 18:54:47
Стали известны победители питчингов Фонда кино среди проектов кинокомпаний — лидеров отечественного кинопроизводства. Заседание Попечительского совета Фонда состоялось 22 июня. На получение господдержки претендовали 24 картины, а в итоге государством будут профинансированы только 16 из них.
Господдержка на безвозвратной основе будет оказана семи кинопроектам. Среди них сразу три проекта принадлежат компании СТВ — фильмы «Конёк-горбунок» и «О чём говорят мужчины 3», а также её анимационный проект «Урфин Джюс 2». Остальные четыре — это фантастический экшн «Притяжение 2» кинокомпании «Арт Пикчерс Студия», спортивная драма Данилы Козловского «Тренер» производства компании «Тритэ», экранизация бестселлера «Сердце Пармы» компании «Профит» и комедия «Трезвый водитель» компании Yellow Black & White.
На условиях 100%-ной возвратности средств будет поддержано два проекта: «Он дракон 2» продюсера Тимура Бекмамбетова и мультфильм «Три богатыря и принцесса Египта» продюсера Сергея Сельянова.
Остальным поддержанным проектам субсидия будет выделена по смешанной схеме.
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/06/23/3738.shtml
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Стали известны победители питчингов Фонда кино среди проектов кинокомпаний — лидеров отечественного кинопроизводства...
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