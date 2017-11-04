Amazon выкупил права для телесериала по «Властелину колец»

Стриминговый сервис Amazon Prime получил право создания сериала по мотивам книг Джона Р. Р. Толкиена «Властелин колец». Переговоры с правообладателями длились несколько месяцев и закончились подписанием контракта. Amazon заплатит около $250 млн за одни только глобальные телеправа. Немалым будет и производственный бюджет.

Производством проекта займется New Line, принадлежащая Warner Bros. Entertainment. К проекту также привлекут компанию Tolkien Estate and Trust, которая управляет имуществом писателя, и издательство HarperCollins. Ранее сообщалось также, что в работе над проектом лично примет участие генеральный директор Amazon Джефф Безос.

Примечательно, что идея создать сериал на основе вселенной «Властелина колец» рассматривалась также компаниями HBO и Netflix. Однако только Amazon решилась удовлетворить финансовые запросы правообладателя. Проект потребует от компании очень больших вложений, но она не сомневается в целесообразности сделки. Стриминговый сервис получил в своё распоряжение одно из самых популярных в мире литературных произведений и, согласно контракту, может делать на его основе проект с большим количеством телесезонов, возможностью бесчисленных продолжений и спин-оффов. Руководство Amazon называет будущий сериал «своей «Игрой престолов».

О сроках начала работы над сериалом пока не сообщается.

Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/11/14/5374.shtml?0

Также в блоге: