Начато производство спин-оффа «Людей в чёрном»

Кинокомпания Sony запустила в производство спин-офф популярной франшизы «Люди в чёрном». Таким образом студия планирует перезапустить франшизу для нового поколения зрителей, расширив вселенную оригинальных фильмов, в которой правительственная организация людей в чёрных костюмах контролирует присутствие на Земле пришельцев с других планет. Названия у проекта пока нет, также неизвестно, вокруг каких персонажей будет строиться сюжет спиноффа, хотя сценарий уже написан и авторами его стали Мэтт Холлоуэй и Артур Маркам, работавшие над «Железным человеком» и пятыми «Трансформерами».

При этом уже назначена дата релиза — фильм должен выйти на экраны 17 мая 2019 года. В роли исполнительного продюсера выступит Стивен Спилберг.

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