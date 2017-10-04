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Начато производство спин-оффа «Людей в чёрном»
Кинокомпания Sony запустила в производство спин-офф популярной франшизы «Люди в чёрном». Таким образом студия планирует перезапустить франшизу для нового поколения зрителей, расширив вселенную оригинальных фильмов, в которой правительственная организация людей в чёрных костюмах контролирует присутствие на Земле пришельцев с других планет. Названия у проекта пока нет, также неизвестно, вокруг каких персонажей будет строиться сюжет спиноффа, хотя сценарий уже написан и авторами его стали Мэтт Холлоуэй и Артур Маркам, работавшие над «Железным человеком» и пятыми «Трансформерами».
При этом уже назначена дата релиза — фильм должен выйти на экраны 17 мая 2019 года. В роли исполнительного продюсера выступит Стивен Спилберг.
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