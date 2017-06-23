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Трансформеры 5: Последний рыцарь:

Трансформеры 5: Последний рыцарь: Истерика

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 23 июня 2017
Статьи » Рецензия Фантастика Трансформеры

Трансформеры 5: Последний рыцарь

Бэй, безусловно, устал. На «Эпохе истребления» ему было до того скучно, что это передалось кино, и на нём сложно было не уснуть. Но на «Последнем рыцаре» эта усталость перешла в истерику. Фильм тоже длится долго, но теперь Бэй не отрабатывает гонорар на автомате, а пофигистично и нагло стебётся — как будто на этот раз он действительно уходит с франшизы навсегда.

Правда, сначала это неочевидно. «Рыцарь» начинается с пролога про короля Артура, которому нужна помощь Мерлина в битве. А тем временем страшно бухой Мерлин, пьющий виски с горла, приезжает куда-то в горы, к инопланетному кораблю с трансформерами, и умоляет их о помощи, говоря, что да, он алкоголик и шарлатан, но слушайте, пацаны, у нас тут Апокалипсис, помогите нам. В роли Мерлина — Стэнли Туччи, который тут до того страшно кривляется, и разве что не показывает жопу в кадре, что кажется, наоборот, у Бэя развилось слабоумие. Тем более что потом кино умудряется слово в слово повторить и шутку про «качалку» в несвязанных эпизодах. Это похоже на катастрофу, потому что покинуть зал хочешь спустя пять минут фильма.

Трансформеры 5: Последний рыцарь

Но как потом выясняется, Бэй в порядке. Он прекрасно осознаёт, насколько тупое кино снимает (а на этот раз оно, кажется, самое тупое), и быстро переходит от стёба и троллинга между строк, которые у него были всегда и везде, к неприкрытой самопародии. «Последний рыцарь» от начала и до конца сам для себя «честный» трейлер. Шутить над ним просто невозможно, потому что режиссёр и так с этим отлично справляется. Смотреть его не как ироничный трэшак типа «Адреналина 2» или «Сумасшедшей езды» сложно и, более того, нельзя. Даже когда пафос вкручен на максимум — это не более чем безумный дорогой цирк, зрелищный и дурацкий. Очевидно, что многие за кадром это понимают, а значит, нужно понимать самому. В конце концов, сам Бэй аж дважды заявляет про это сам, когда позволяет Хопкинсу прерывать саундтрек и говорить в духе «Какого хрена играет такая музыка?».

Диалоги похожи на короткие скетчи из SNL, на шуточки из «Твиттера» и редко опускаются до чего-то бытового. Отчасти, конечно, потому что диалогов в принципе мало — в большинстве только разрозненные реплики из разных сцен, которыми кино стреляет, как из пулемёта. Бэй учёл критику предыдущего фильма, и решил смонтировать «Рыцаря» сильно живее. Поэтому про «чёстный» трейлер, опять же, не шутка — это кино целиком смонтировано как трейлер. Только он идёт два с половиной часа.

Трансформеры 5: Последний рыцарь

Монтажные склейки — каждые две-три секунды, и почти каждый раз меняется камера, а вместе с ней — соотношение сторон. Бэю было так лениво, что он забил на кадрирование, и где бы вы ни смотрели — везде будет эта постоянная смена соотношений сторон в пределах даже одного спокойного диалога в гараже. Что, нельзя снять чисто диалоговую сцену без экшена на один-единственный тип камер? Нужно обязательно снимать на IMAX три секунды профиля Уолберга? Да, нужно, говорит Бэй. И, наверное, смеётся. Но самое интересное, что уже через полчаса… на это наплевать. Монтаж до того сумасшедший, что почти перестаёшь замечать этот бардак. Он даже к месту — до такой степени это кино долбанутое в край.

За десять склеек может пролететь десять уникальных локаций и десять персонажей, каждый из которых говорит что-то своё, отдельное. То есть, человеческого общения в этом фильме почти нет — тут либо шутят «О боже, оно полезло тебе в штаны, давай проверим, что там!», либо объясняют, что происходит в кадре, зачем в кадре они сами, и что будет дальше.

Трансформеры 5: Последний рыцарь

Хотя сколько ни пытайся объяснить, что происходит, это иногда невозможно. Например, в финальной битве 14-летняя девочка (кстати, сюжету вообще не нужная, но ладно) тайно залезает в самолёт к Уолбергу, который летит спасать Землю. На что потом офигевший Уолберг спрашивает «Ты зачем здесь?», а девочка честно отвечает «Я не знаю!». И никто не знает! Ты просто должна быть там.

Это кино вообще не видит берегов. Энтони Хопкинс зачем-то говорит слова «клёво» и «чувак» и при малейшей возможности маниакально ржёт. Половина реплик Уолберга сводится к фразам «Да вы тут все поехавшие!». Оптимус Прайм как обычно толкает мотивирующие речи про человечество, дом и «Автоботы, объединяйтесь», но никогда это ещё не было так смешно. Здесь даже есть издевательское «камео» Лабафа.

Теперь Бэй может спокойно уходить в тот самый закат, который он так любит снимать. «Последний рыцарь» — лучшее, что он мог сделать с сериалом в нынешние времена. В каком-то смысле — прямо артхаус.

Трансформеры 5: Последний рыцарь

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Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2017/06/23/transformers5.shtml
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Рецензии в рубрике "ФАНТАСТИКА"

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Трансформеры 5: Последний рыцарь:

Трансформеры 5: Последний рыцарь
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 68
трейлеры: 24


Обновления

22 июня, четверг

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