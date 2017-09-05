Кейт Уинслет сыграет одну из главных ролей в «Аватарах»

Кейт Уинслет подписала контракт на одну из главных ролей в продолжениях блокбастера «Аватар», вернувшись таким образом к Джеймсу Кэмерону спустя 20 лет после Титаника.

Напомним, в конце сентября Кэмерон приступил наконец к съёмкам четырёх продолжений «Аватара», которые должны выйти на экраны с 2020 по 2025 год.

«С первого нашего сотрудничества в "Титанике", которое было одним из самых плодотворных в моей карьере, мы с Кейт 20 лет пытались найти возможность поработать вместе», — сказал Кэмерон.

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