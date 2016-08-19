Джаред Лето сыграет основателя журнала Playboy

Джаред Лето сыграет главную роль в байопике Бретта Ратнера о создателе журнала Playboy Хью Хефнере, умершем 27 сентября на 92 году жизни.

Ратнер пытался запустить этот байопик ещё в 2007 году, однако срок прав на биографию Хефнера истёк, и их перекупил продюсер Джерри Вайнтрауб. После смерти Вайнтрауба в 2015 году Ратнер вновь вернул себе права и продолжил работу над проектом.

Хью Хефнер выпустил первый номер журнала Playboy в 1953 году тиражом 70 тысяч экземпляров, уволившись для этого из рекламного отдела журнала Esquire и собрав 10 000 долларов на свой проект издания для мужчин. Хэфнеру удалось выкупить эротические фотографии Мэрилин Монро за небольшие деньги и сделать их темой первого номера. Playboy стал популярным и постепенно разросся в огромную медиа-компанию. За время существования издания на его обложке успели побывать Элизабет Тейлор, Синди Кроуфорд, Памела Андерсон и другие звёзды кино и шоу-бизнеса.

Помимо байопика, Ратнер долгое время работает над перезапуском ток-шоу Playboy After Dark, которое в 1960-х вёл сам Хефнер.

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