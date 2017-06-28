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Киноблог » Вести с полей » 28 июня 2017, 13:20:09
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Skydance экранизирует «Основание» Айзека Азимова

Основание

Очередную попытку экранизировать научно-фантастический роман-эпопею Айзека Азимова «Основание» предпринимает телеканал Skydance. Более несуществующими признаны экранизация для Columbia Pictures под руководством Роланда Эммериха и телеадаптация для НВО и Warner Bros. Television при участии Джонатана Нолана.

Разработка текущего проекта возложена на Дэвида С. Гойера и Джоша Фридмана («Изумрудный город», «Череп и кости», «Война миров»).

Оригинал, изданный первоначально в виде восьми рассказов в "Astounding Magazine" в 1942 году, представляет собой сложную эпическую сагу о людях, расселённых по различным планетам Галактики в пределах единой Империи. Герой сюжета, психо-историк Гэри Селдон, способный заглянуть в будущее, видит неизбежный крах империи, и решает предпринять ряд действий, которые могли бы помочь человечеству пережить грядущую катастрофу.

Эпопея в итоге была издана в виде трилогии, в которую вошли книги: «Академия», «Академия и Империя» и «Вторая Академия».


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