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Хью Джекман сыграет «Кандидата» президентской гонки в драме Джейсона Рейтмана
Хью Джекман сыграет американского сенатора Гэри Харта в политико-биографической драме «Кандидат» ("Frontrunner"). Автор сценария и режиссёр — Джейсон Рейтман.
Харт был весьма харизматичной персоной, долгое время — с 1975 по 1987 год прослуживший сенатором от штата Колорадо. Дважды, в 1984 и 1988 годах, выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах от демократической партии. Во время второй кампании считался фаворитом, далеко оторвавшимся от основного соперника Майка Дукакиса, однако разразившийся скандал из-за внебрачной связи с моделью Донной Райс резко ухудшил его положение. Харт вступил со СМИ в конфронтацию и вскоре на обложке одного из журналов появилась фотография, доказывающая супружескую неверность Харта. Разоблачительные новости выбили его из президентской гонки. Дукакис, к слову, также проиграл выборы Джорджу Бушу-старшему.
Впоследствии экс-сенатор вернулся к юридической практике и также принимал участие в государственной «комиссии Харта-Рудмана по терроризму». Был одним из тех, кто предупреждал администрацию Буша о возможной террористической атаке 11 сентября 2001 года. С 2008 по 2011 год занимал должность заместителя председателя Совета по национальной безопасности. Кроме того, является публицистом (15 книг) и романистом (5 романов).
Основой для сценария фильма послужила книга «Всё тайное стало явным: политические новости превратились в бульварную прессу» ("All the Truth Is Out: The Week Politics Went Tabloid"), написанная политическим журналистом Мэттом Бэем и бывшим пресс-секретарём Хилари Клинтон Джеем Карсоном в 2015 году.
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