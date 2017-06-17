|
Бен Кингсли сыграет военного преступника в драме «Финал операции»
Бен Кингсли подписался на роль нацистского военного преступника Адольфа Эйхмана в историческую драму в духе «Операции Арго» и «Мюнхена» —«Финал операции» ("Operation Finale"). Главную роль в картине сыграет Оскар Айзек.
В центре сюжета — глава оперативного отдела израильской разведки «Моссад» Питер Малкин (Айзек), семья которого была уничтожена нацистами во время Второй мировой войны в рамках этнической чистки. В 1960 году Малкин лично осуществил захват нацистского преступника Адольфа Эйхмана, одного из главных «архитекторов» холокоста, непосредственно отвечающего за массовое уничтожение евреев. После войны Эйхман бежал от суда в Аргентину. Там его выследили агенты «Моссада», схватили и вывезли в Израиль, где он предстал перед судом и впоследствии был казнён.
Сценарий к фильму написал Мэттью Ортон, режиссёр — Крис Вайтц, продюсеры: Брайан Кавано-Джонс и Фред Бергер («Ла-Ла Ленд») для компании Automatik, а также Оскар Айзек и Джейсон Спайр для Inspire Entertainment. Съёмки начнутся этой осенью в Аргентине.
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/06/17/5222.shtml?1
Раздел Вести с полей
Также в блоге:
Ролики россыпью: «Чёрная пантера», «Убийство в Восточном экспрессе», «Сделано в Америке», «Удача Логана» » Ссылка дня » 12/06
|
Шон Леви, один из режиссёров и продюсер мистического сериала от Netflix «Очень странные дела», занимающийся вместе с авторами проекта Мэттом и Россом Дафферами...
Бен Кингсли подписался на роль нацистского военного преступника Адольфа Эйхмана в историческую драму в духе «Операции Арго» и «Мюнхена» —«Финал операции». Главную...
Дайан Крюгер получила роль в фильме Роберта Земекиса с рабочим названием «Марвенкол»...
16 июня, пятница
Организаторы 39го Московского международного кинофестиваля объявили фильмы открытия и закрытия, окончательный состав жюри и список участников конкурсной программы...
Режиссёр Кевин Смит, обещавший нам в мае 2014 года приступить к съёмкам «Клерков 3»; весной 2015-го подтвердивший...
Очередной призрак хоррор-франшизы Джеймса Вана «Заклятие» получит сольный фильм...
» Отрывок
Планета обезьян: Война, War for the Planet of the Apes
Прокат в России: 13 июля 2017 года
» Трейлер
15 июня, четверг
15 июня в возрасте 88 лет ушёл из жизни легендарный советский актёр, народный артист СССР Алексей Баталов...
Режиссёр Чад Стахелски поделился некоторыми деталями о телевизионном спин-оффе «Джона Уика», получившем название «Отель Континенталь»...
Джессика Честейн планирует сыграть злодейскую роль в кинокомиксе «Люди Икс: Тёмный Феникс»...
Дакота Джонсон и Брюс Дерн сыграют неуказанные роли в драме "Peanut Butter Falcon". Ранее в проект зачислился Шиа Лабуф...
» TV-ролик
» Трейлер
Тачки 3: Старость на колёсах
Карточный домик: Сезон 5: Андервуд и Андервуд
Мумия: Хороня заживо
Его собачье дело: А мне все равно
Время псов: Бегом от сюжета
|
|
|
|
|
Кинотавр 2017, фоторепортаж «Мумия», рецензия «Тачки 3», рецензия «Чудо-женщина», рецензия «Время псов», отзыв «Нелюбовь», рецензия «Пираты Карибского моря 5», рецензия «Чужой: Завет», рецензия «Его собачье дело», рецензия Сериал «Карточный домик», отзыв Каннский кинофестиваль, фото Главные сериалы лета, анонс