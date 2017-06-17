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Кинотавр 2017: фоторепортаж

Киноблог » Вести с полей » 17 июня 2017, 16:28:43
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Бен Кингсли сыграет военного преступника в драме «Финал операции»

Бен Кингсли

Бен Кингсли подписался на роль нацистского военного преступника Адольфа Эйхмана в историческую драму в духе «Операции Арго» и «Мюнхена»«Финал операции» ("Operation Finale"). Главную роль в картине сыграет Оскар Айзек.

В центре сюжета — глава оперативного отдела израильской разведки «Моссад» Питер Малкин (Айзек), семья которого была уничтожена нацистами во время Второй мировой войны в рамках этнической чистки. В 1960 году Малкин лично осуществил захват нацистского преступника Адольфа Эйхмана, одного из главных «архитекторов» холокоста, непосредственно отвечающего за массовое уничтожение евреев. После войны Эйхман бежал от суда в Аргентину. Там его выследили агенты «Моссада», схватили и вывезли в Израиль, где он предстал перед судом и впоследствии был казнён.

Сценарий к фильму написал Мэттью Ортон, режиссёр — Крис Вайтц, продюсеры: Брайан Кавано-Джонс и Фред Бергер («Ла-Ла Ленд») для компании Automatik, а также Оскар Айзек и Джейсон Спайр для Inspire Entertainment. Съёмки начнутся этой осенью в Аргентине.


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Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/06/17/5222.shtml?1
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