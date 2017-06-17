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«Очень странные дела», обновление
Шон Леви, один из режиссёров и продюсер мистического сериала от Netflix «Очень странные дела», занимающийся вместе с авторами проекта Мэттом и Россом Дафферами монтированием отснятого материала, высказал несколько мыслей по поводу второго сезона.
Как мы помним из его прошлых обещаний, продолжение будет куда мрачнее первого сезона, и сейчас Леви подтверждает это. Кроме того, в англоязычном интернете на фанатских форумах поднялась настоящая буря относительно судьбы похищенной монстром старшеклассницы Барб — полноватой и некрасивой подружки Нэнси Уилер. Фанаты требуют вернуть девушку, ведь Уилла вернули. Более того, про неё спрашивают у режиссёра и многие знаменитости, которых он встречает на различных мероприятиях. Однако Леви непреклонен:
«Мы не собираемся идти на поводу у фанатов и не вернём погибшую школьницу только потому, что она любимица интернета. То, что мы делаем во втором сезоне, разочарует наших поклонников. Мы не собираемся малодушно обслуживать их список пожеланий, но постараемся рассказать историю правильно».
Он также добавил, что в городок Хоукинс, где начинаются странные происшествия в первом сезоне, придут страшные времена и люди окажутся в ещё большей опасности. Но несмотря на всю мрачность, в продолжении «больше сердца».
Напомним читателю, что в сезоне заявлено девять серий. События происходят в 1984 году, на год позднее первого сезона. В центре сюжета — приключения компании подростков и тайны загадочной лаборатории Министерства энергетики. Кроме того, история обогатится четырьмя новыми участниками, другим городом и новыми движущими силами. Все, дожившие до финала персонажи, вернутся.
С точки зрения затрат и кинематографичности 2 сезон намного амбициознее. Его показ состоится на Netflix 31 октября.
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