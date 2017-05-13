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Дэниел Рэдклиф подписался на комедийный боевик «Оружие наизготовку»
Дэниел Рэдклиф сыграет главную роль в комедийном боевике «Оружие наизготовку» ("Guns Akimbo"). Снимает картину новозеландский режиссёр Джейсон Ли Хауден («Смертельный оргазм») по своему сценарию и при участии компаний Altitude Films и Occupant Entertainment.
В центре истории — самый обыкновенный парень Майлз с паршивой работёнкой, тоскующий по просившей его подружке Нове. Всё меняется в тот момент, когда он регистрируется на таинственном веб-сайте, который вынуждает пользователей сражаться друг с другом в гладиаторском стиле в их собственном городе и с бешенным успехом устраивает онлайн-трансляции боёв по всему миру. Майлз поначалу пытается избежать предназначенной ему участи, однако заинтересованная в боях банда похищает Нову, и тогда он вынужден преодолеть свои страхи и отправиться на её спасение. Рэдклиф сыграет Майлза.
Проект сравнивают с такими фильмами, как «Пипец» и «Дэдпул». Продюсерами выступают Джо Нюротер и Фелипе Марино из Occupant Entertainment. Съёмки могут начаться уже в этом году.
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