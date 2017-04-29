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Акива Голдсман экранизирует роман Стивена Кинга «Воспламеняющая взглядом»
Universal Pictures и Blumhouse Productions анонсировали римейк фильма ужасов 1984 года «Воспламеняющая взглядом» по одноимённому роману Стивена Кинга. Вообще-то Universal уже бралась за проект в 2010 году совместно с компанией Dino De Laurentiis, стоящие за первой экранизацией, но безрезультатно.
Оригинальный роман, который Кинг издал в 1981 году, рассказывает о восьмилетней девочке, воспламеняющей взглядом всё, что пожелает. Однако она не всегда может контролировать свои пиротехнические способности и когда она злится, они выходят из-под контроля. Необычный ребёнок привлекает внимание спецслужб, которые похищают девочку, собираясь использовать её как оружие.
Новый адаптированный сценарий написал к фильму Скотт Тимс («Ошибки прошлого»). У очередной кинговской экранизации от Universal появился не только новый партнёр Blumhouse Productions, но и режиссёр — Акива Голдсман, более известный как опытный сценарист и продюсер с не очень удачным режиссёрским дебютом, которым стала фэнтезийная драма «Любовь сквозь время».
Правда, это не единственная режиссёрская работа Голдсмана. Его второй фильм — мистическая драма «Стефани» готовится к выпуску в этом году. Картина также снимается при участии компании Blumhouse Productions. Помимо кино, Голдсман в качестве режиссёра работал и работает на телевидении.
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