Джейк Гилленхааль сыграет в вестерне «Братья Систерс»

Джейк Гилленхааль сыграет одну из ведущих ролей в комедийном инди-вестерне «Братья Систерс» ("Sisters Brothers") по одноимённому роману Патрика де Витта. Ранее на участие в проекте подписались Хоакин Феникс и Джон Рейли. Режиссёр картины — Жак Одиар («Пророк», «Дипан»).

События разворачиваются на Диком Западе в 1851 году во времена золотой лихорадки. Наёмные убийцы и родные братья Чарли и Илай Систерс получают заказ от таинственного босса по прозвищу Командор убить золотоискателя Варма, после чего они из родного Орегона отправляются в Калифорнию. За время пути они сталкиваются с самыми разными людьми и переживают не одно бурное приключение, а Илай переживает личный кризис и переоценку ценностей. Когда же они, наконец, встречают Варма, то вместо того, чтобы убить, становятся его верными помощниками.

Роман де Витта в 2011 году попал в шорт-лист букеровской премии.

Феникс, вероятно, сыграет более жестокого из братьев — Чарли, а Гилленхааль — более нежного и мечтательного Илая, одержимого гигиеной полости рта. Джон Рейли, как полагают, исполнит роль Варма и поучаствует в продюсировании картины. Съёмки начнутся этим летом, а релиз фильма состоится в 2018 году.

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