Бокс-офис США: 3-5 февраля, Шьямалан против Самары

Уикенд Суперкубка прошёл за океаном традиционно безыдейно — единственные широкие премьеры были перенесены сюда с других дат и выброшены, как на свалку, и отдуваться за них, как и в предыдущие два года, пришлось празднично-январским хитам, на чью долю пришлось 80% из валовой кассы, упавшей до $98 млн.

Так вершину чарта вновь занял «Сплит» — первый фильм М. Найта Шьямалана, удержавший первую строчку в течение трёх недель, со времён «Шестого чувства», он опустился на 43% к $14,6 млн за уикенд и $98,7 млн текущей кассы при, напомним, десятикратно меньшем производственном бюджете. Итоговые домашние сборы триллера по-прежнему должны составить $135-150 млн.

Вторую строчку получили снятые ещё в 2015 году и впоследствии дважды перенесённые «Звонки» — абсолютный разгром критиков и отсутствие звёзд хоть какой-либо величины сделали фильм просто ещё одним мелким хоррором, и со своими $13 млн он выступил ровно на уровне «БайБайМэна» ($13,5 млн) или прошлогоднего «Леса призраков» ($12,7 млн). Дома он к концу проката соберёт не больше тридцатки, но, к счастью для продюсеров, в общемировом прокате он отбил производственные затраты в $25 млн уже сейчас.

Далее «Собачья жизнь» снизилась на 40% к $10,8 млн за второй уикенд, её подытог в $32,9 млн к концу проката должен почти удвоиться. За ней расположились два самых кассовых оскаровских номинанта в главной категории — «Скрытые фигуры» показали лучшее падение в чарте, опустившись на 28% к $10,1 млн за пятый широкий уикенд и $119,4 млн за месяц проката, а «Ла-Ла Ленд» упал на 39% к $7,5 млн за выходные и $118,3 млн текущей кассы. Оба они продолжают направляться к полутора сотням итога.

За пределами пятёрки лидеров «Обитель зла 6» предсказуемо рухнула сразу втрое к $4,5 млн за второй уикенд и $21,9 млн подытога, после чего не доберётся и до тридцатки. «Зверопой» в свой последний уикенд в качестве главного мультфильма в чарте опустился на 36% к $4,1 млн и довёл общую кассу до $262,9 млн, а сразу за ним в фотофинише расположился «Лев» — проторчав два месяца в ограниченном прокате, получившая шесть номинаций драма наконец расширилась до 1400+ площадок и собрала с них $4 млн, и теперь при текущих $24,7 млн уверенно задаёт курс на сороковник.

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