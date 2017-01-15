Рецензия: 4 сезон: Игра в бисер

Роман КОРНЕЕВ , 15 января 2017

После вызвавшей исключительную ярость фанатов первой серии столь некогда долгожданного четвёртого сезона «Шерлока» Моффату оставалось только зафэйлить остальные попытаться доказать, что запредельные рейтинги не могут обернуться катастрофой, и сериал на самом деле в порядке, и создатели в норме, а не заигрались в фансервис третьего сезона настолько, что потеряли всякую связь не только с первоисточником, но и с реальностью в лице зрителя.

И самое смешное, что во второй серии им это действительно удалось. Да, в этом сериале, как и, с некоторых пор, в < a href="/films/g/gameofthrones/" title="Игра престолов">«Игре престолов», персонажи окончательно потеряли всякий стыд, оживая пачками, даже прочно и достоверно побывав в морге (вот зачем было трепать всем нервы, тратя целую серию на ликвидацию персонажа, который продолжает всё равно нахально маячить в кадре ещё два часа кряду?), да к тому же страдая при этом навязчивым желанием ни в коем случае не оставлять горемычного Шерлока наедине с самим собой, но серия про психиатра доктора Ватсона была на редкость — по нынешним печальным временам — близка оригинальной идее, в ней, в конце концов, было много поводов для пародий (лучше смех про «Зиту и Гиту», чем источаемая в интернете злоба) и, вы будете смеяться, дедукции. После грузинских скульпторов, ваяющих головы Железной Леди, каков, знаете ли, прогресс!

Однако не успели горемычные зрители выдохнуть, мучительно перебирая в голове ещё не всплывших по ходу пиесы родственников Холмсов, как Моффат уже поспешил всех огорошить заявлением, что полуторачасовой финал станет настоящим grand finale, чем с одной стороны заставил хейтеров зубоскалить, что мол, уходя уходи, а с другой зародил надежду, что уж с такими-то заявлениями хотя бы третья серия станет истинно «торт» и вообще заткнёт всех за пояс.

Лучше бы Моффат молчал. Финал действительно оглушает. Но оглушает исключительно тех, кто на что-то ещё надеялся. Если эпизод 4.1 ещё как-то ложился в общую канву сериала, то эндинг окончательно превратил всё происходящее в антологию «что я ещё придумаю сделать с Шерлоком», на этот раз по мотивам эдакой «Пилы» в её детской версии, ну, или если хотите, беспомощной пародии на «Молчание янгят». Очередная безумная баба в жизни Шерлока (четвёртая, пятая? а миссис Хадсон считается?) как обычно легко берёт того в оборот (зачем героя Камбербэтча отправили в ту камеру, кажется, не знает никто), после чего наступает случайная череда безумных сцен в стиле «хороший тамада и конкурсы интересные», которая и заканчивается по сути ничем, и смысла никакого вообще не несёт, разве что теперь семейство Холмсов имеет возможность келейно умиляться скрипичному дуэту.

К чему всё это было? Зачем нужно сто сорок раз повторять доставший смех Мориарти? Девочка в самолёте — это вообще труба, настолько произвольно и в итоге бестолково её притащили в сценарий. Дедукция про гроб больше похожа на нелепую самопародию. Дюжину раз вертолёт прилетает на остров — ну красиво же! Воображаемые друзья штабелями ложатся на закланье семейного счастья Холмсов, даже лишний раз Бейкер-стрит подвзорвать ради красного словца не жалко. Честно говоря, это всё тяжело описывать, это нужно смотреть. Право, серия про аналогичные конкурсы в «Дирке Джендри», балаганная по сути своей, смотрелась драматичнее этого клуба самоубийц, как заведённые повторяющих «мы все солдаты». Закрывайте шоу, последний клоун этого цирка только что застрелился в каптёрке.