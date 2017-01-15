  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2017 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2017 Фильмы 2016 Блокбастеры Комедии Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Форум WIKI  

Шерлок

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: 4 сезон: Игра в бисер

Роман КОРНЕЕВ, 15 января 2017
Рецензия

После вызвавшей исключительную ярость фанатов первой серии столь некогда долгожданного четвёртого сезона «Шерлока» Моффату оставалось только зафэйлить остальные попытаться доказать, что запредельные рейтинги не могут обернуться катастрофой, и сериал на самом деле в порядке, и создатели в норме, а не заигрались в фансервис третьего сезона настолько, что потеряли всякую связь не только с первоисточником, но и с реальностью в лице зрителя.

И самое смешное, что во второй серии им это действительно удалось. Да, в этом сериале, как и, с некоторых пор, в < a href="/films/g/gameofthrones/" title="Игра престолов">«Игре престолов», персонажи окончательно потеряли всякий стыд, оживая пачками, даже прочно и достоверно побывав в морге (вот зачем было трепать всем нервы, тратя целую серию на ликвидацию персонажа, который продолжает всё равно нахально маячить в кадре ещё два часа кряду?), да к тому же страдая при этом навязчивым желанием ни в коем случае не оставлять горемычного Шерлока наедине с самим собой, но серия про психиатра доктора Ватсона была на редкость — по нынешним печальным временам — близка оригинальной идее, в ней, в конце концов, было много поводов для пародий (лучше смех про «Зиту и Гиту», чем источаемая в интернете злоба) и, вы будете смеяться, дедукции. После грузинских скульпторов, ваяющих головы Железной Леди, каков, знаете ли, прогресс!

Шерлок

Однако не успели горемычные зрители выдохнуть, мучительно перебирая в голове ещё не всплывших по ходу пиесы родственников Холмсов, как Моффат уже поспешил всех огорошить заявлением, что полуторачасовой финал станет настоящим grand finale, чем с одной стороны заставил хейтеров зубоскалить, что мол, уходя уходи, а с другой зародил надежду, что уж с такими-то заявлениями хотя бы третья серия станет истинно «торт» и вообще заткнёт всех за пояс.

Лучше бы Моффат молчал. Финал действительно оглушает. Но оглушает исключительно тех, кто на что-то ещё надеялся. Если эпизод 4.1 ещё как-то ложился в общую канву сериала, то эндинг окончательно превратил всё происходящее в антологию «что я ещё придумаю сделать с Шерлоком», на этот раз по мотивам эдакой «Пилы» в её детской версии, ну, или если хотите, беспомощной пародии на «Молчание янгят». Очередная безумная баба в жизни Шерлока (четвёртая, пятая? а миссис Хадсон считается?) как обычно легко берёт того в оборот (зачем героя Камбербэтча отправили в ту камеру, кажется, не знает никто), после чего наступает случайная череда безумных сцен в стиле «хороший тамада и конкурсы интересные», которая и заканчивается по сути ничем, и смысла никакого вообще не несёт, разве что теперь семейство Холмсов имеет возможность келейно умиляться скрипичному дуэту.

К чему всё это было? Зачем нужно сто сорок раз повторять доставший смех Мориарти? Девочка в самолёте — это вообще труба, настолько произвольно и в итоге бестолково её притащили в сценарий. Дедукция про гроб больше похожа на нелепую самопародию. Дюжину раз вертолёт прилетает на остров — ну красиво же! Воображаемые друзья штабелями ложатся на закланье семейного счастья Холмсов, даже лишний раз Бейкер-стрит подвзорвать ради красного словца не жалко. Честно говоря, это всё тяжело описывать, это нужно смотреть. Право, серия про аналогичные конкурсы в «Дирке Джендри», балаганная по сути своей, смотрелась драматичнее этого клуба самоубийц, как заведённые повторяющих «мы все солдаты». Закрывайте шоу, последний клоун этого цирка только что застрелился в каптёрке.

Шерлок


 
Поставьте фильму оценку!
Запостить в ЖЖ Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook Запостить в Li.ru Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название сериала: Шерлок
Оригинальное название: Sherlock
См. также: все фильмы 2017, фильмы 2016 список, новинки кино
» Сериалы » Детективные
» Европейское кино » Британское кино
О сериале "Шерлок":

Вольная экранизация детективов Артура Конан Дойля о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне, создаваемая продюсером современного «Доктора Кто» Стивеном Моффатом и сценаристом «Пуаро» Марком Гаттисом. Действие перенесено в наши дни. Главные роли исполняют Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фриман.

Обсудить на форуме | Новинки кино
Превью галереи кадров целиком

Новинки кино:
ПритяжениеНа пятьдесят оттенков темнееЧудо-женщинаЛоганТри икса: Мировое господствоДжон Уик 2Трансформеры 5: Последний рыцарьКрасавица и чудовище
Недавние громкие новинки:
Ла-Ла ЛендКредо убийцыИзгой-Один. Звёздные Войны: ИсторииВикингМир дикого западаЧёрные парусаМоанаДругой мир: Войны крови

Ролики в разделе "Сериалы":
Шерлок Тизер финала 4 сезона
Твин Пикс Тизер 3
» Тизер 2
» О съёмках
» Тизер
Родина Трейлер 2, сезон 6
Восьмое чувство О съёмках спецвыпуска
» Трейлер спецвыпуска
Большая маленькая ложь Трейлер
» Тизер
OA Трейлер
Шерлок Трейлер 2, сезон 4
33 несчастья Трейлер 3
Холистическое детективное агентство Дирка Джентли Трейлер
Мир дикого запада Трейлер финала
  
Новые трейлеры:
Открытие Трейлер
Сплит О съёмках 2
Притяжение TV-ролик
На пятьдесят оттенков темнее Русский TV-ролик
Чудо-женщина Международный трейлер
Сплит О съёмках
Вурдалаки Трейлер 2
» Трейлер
Звонки Русский трейлер 4
Шерлок Тизер финала 4 сезона
Их звёздные полтора часа Трейлер
Твин Пикс Тизер 3
» Тизер 2
» О съёмках
» Тизер
все трейлеры
фильмы 2017 | фильмы 2016
Новинки кино: 2017 январь февраль март апрель
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Шерлок:

Шерлок
постеры сериала: 3
кадры из сериала: 87
трейлеры: 13

Рецензии и обзоры

Шерлок: 4 сезон: Игра в бисер
Воображаемые друзья штабелями ложатся на закланье семейного счастья Холмсов. Закрывайте шоу, последний клоун этого цирка только что застрелился в каптёрке

Ла-Ла Ленд: Счастье
Музыка звучит всё реже и реже, ослепительные цвета увядают, а фильм становится сложнее и интереснее

Галерея: Три икса: Мировое господство
18 января 2017 года на мировые экраны выходит очередная серия франчайза «Три икса» — «Мировое господство»

Закон ночи: Шляпных дел мастер
Такое кино прокатило бы ещё десять лет назад. Возможно. Мы тогда не были избалованы телевидением, а потому были снисходительнее

Викинг: Трудно быть фильмом
В объявленный Год российского кино фильм собрал в себе всё самое плохое, что для нашего кино характерно
Ещё рецензии

Обновления
У «Порока на экспорт» всё ещё может появиться сиквел
Неожиданно воскрес сиквел фильма Дэвида Кроненберга 2007 года «Порок на экспорт», который ещё в 2010 году собирался написать сценарист оригинальной картины Стивен Найт...
Трейлеры, кадры, постеры:

Открытие, Discovery new
кадров: 2
» Трейлер

Персональный покупатель, Personal Shopper
постеров: +1

Сплит, Split
» О съёмках 2
» О съёмках

Притяжение
Притяжение
Прокат в России: 26 января 2017 года
» TV-ролик

17 января, вторник

Новости кино:
Первый канал назвал причину утечки «Шерлока»
Первый канал начал расследование утечки в Сеть дублированной на русский язык финальной серии четвёртого сезона британского сериала «Шерлок»...
Кинокасса России: 12-15 января, «Кредо убийцы» и «Викинг» отбиваются от премьер
По окончании новогодних выходных отечественный бокс-офис спустился с небес на землю с впечатляющей даже для него скоростью — валовая касса после третьего лучшего...
Дакота Фэннинг получила роль в телеадаптации «Алиениста»
Дакота Фэннинг сыграет вместе с Люком Эвансом и Даниелем Брюлем в многосерийном психологическом триллере «Алиенист» по одноимённому роману Калеба Карра о реально...
Экранизации: «Шпион, пришедший с холода»
Телеканалы AMC и ВВС планируют повторить успех минисериала «Ночной администратор» — их совместного проекта по одноимённому шпионскому роману Джона Ле Карре...

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Шерлок», финал 4 сезона, отзыв . «Кредо убийцы», рецензия . «Викинг», рецензия . «Ла-Ла Ленд», рецензия . 2016: Лучшее и худшее, итоги года . «Закон ночи», рецензия . «Американская милашка», отзыв . «Пассажиры», отзыв . 2016: бокс-офис, итоги . 2017: главные новинки, анонс . «Фрэнк и Лола», отзыв . «Три Икса: Мировое господство», кадры .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Форум  

Афиша кино: "Три икса: Мировое господство", "Ловушка", "Кредо убийцы", "Почему он?", "Ла-Ла Ленд", "Невеста", "Закон ночи", "Викинг 18+"
Новинки кино 2017: "Притяжение", "Великая стена", "Джон Уик 2", "Лего Фильм: Бэтмен", "На пятьдесят оттенков темнее", "Обитель зла: Последняя глава", "Патерсон", "Защитники", "Голос монстра"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   