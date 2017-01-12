Уилла Смита и Тома Хэнкса позвали в Disney Pictures

Уилл Смит и Том Хэнкс присматриваются к киноадаптации диснеевского мультфильма «Дамбо». Первому предложили одну из ведущих ролей, второму — роль главного антагониста. Снимает картину по мотивам мультфильма 1941 года Тим Бёртон, сценарий принадлежит Эрену Крюгеру («Трансформеры», «Звонок», «Ключ от всех дверей»).

В центре сюжета — цирковой слонёнок Дамбо, которого невзлюбили другие животные из-за его слишком больших ушей. А после неудачно исполненного сложного трюка он и вовсе становится изгоем. Однажды, в результате курьёзного случая с бутылкой шампанского в бочке для питья, слонёнок очнулся на дереве, где нашёл себе новых друзей, убедивших Дамбо, что он может летать. Вернувшись в цирк, слонёнок использует свой дар на финальном представлении, после чего становится звездой цирка.

Адаптация Бёртона будет гибридом кино и компьютерной анимации. Ранее сообщалось, что в игровой римейк будут вставлены новые сюжетные линии, в частности, уникальная история семьи, идущая параллельно с историей Дамбо.

Участие в проекте Смита и Хэнкса во многом зависит от их рабочих графиков. Смиту может помешать боевик Джо Карнахана «Плохие парни 3», съёмки которого могут совпасть по времени со съёмками «Дамбо». Хэнксу же предстоит выбрать между «Дамбо» и фильмом о событиях Второй мировой войны "Grey Hound".

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