Анна Кендрик позаботится о Рождестве

Анна Кендрик договаривается об участии в рождественской комедии с рабочим названием «Николь» ("Nicole") о дочери Санта Клауса, которая вынуждена стать его заменой. Проект базируется в Walt Disney Studios.

Картина расскажет о том, что происходит, когда главный Санта решает отправиться на пенсию и оставляет семейный бизнес своему сыну. Накануне самого первого полёта, который должен был произойти в рождественский сочельник, у него случается паническая атака, так что бразды правления папиным бизнесом вынужденно берёт на себя его дочь.

Сценарий к фильму написал Марк Лоуренс («Мисс Конгениальность», «Любовь с уведомлением»), он же готовится возглавить съёмки в качестве режиссёра. Продюсирует картину Сюзанна Тодд.

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