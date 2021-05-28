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Друзья: Воссоединение:

Друзья: Воссоединение: И в музей

Роман КОРНЕЕВ, 28 мая 2021
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Друзья

О воссоединении классического состава «Друзей» в том или ином виде начали говорить сразу по окончании финального сезона в 2004 году, однако Швиммер озвучивал «Мадагаскар», Анистон вновь старалась выстроить голливудскую карьеру, остальные занимались кто чем, так что в воссоединении так или иначе были заинтересованы только Леблан со своим спин-оффом «Джоуи» и Кудроу со своим переосмыслением самой себя в роли Фиби в сериале «Камбэк». А со временем на фоне успеха «Теории большого взрыва» и «Как я встретил вашу маму», которые успешно, и на более свежем материале подхватили ту же канву «группа друзей в итоге переженилась и разъехалась», тема стала неактуальной.

Но всё же, о возможном реюнионе сначала в полнометражке, потом мини-сезоне, а потом в спешале не переставали вспоминать все эти 17 лет, последнее наиболее предметное обострение новостей было в 16 году, когда вроде все кроме Перри были согласны, и даже была назначена дата, но всё в очередной раз сорвалось. И вот, долгожданный мелодраматический ивент всё-таки неожиданно состоялся на фоне пост-ковидного контентного голода, но в итоге было решено, что это будет не серия, а просто такое лайв-шоу в культовых декорациях, мол, все наши герои в конце были счастливы и мы не хотим это нарушать.

Друзья

Это заявление прозвучало, как недоразумение, поскольку самая суть спешалов и спин-оффов как раз и состоит в том, чтобы ничего не нарушая порадовать зрителя. Тот же сериал «Джоуи», как и, например, полнометражка про Джесси Пинкмана ничего не портили, это просто такая работа — сделать так, чтобы это было и смешно, и мелодраматично, и порождало ностальгию о былых временах, и всем нравилось. Написать сценарий, позвать актёров, порепетировать и снять.

Но вместо этого продюсеры внезапно решили просто позвать актёров (плюс приглашённых гостей) и авторов сериала, чтобы попытаться в задушевной беседе воссоздать ту старую атмосферу. Это было непросто — Перри реально такой старый, что его еле узнаешь, а Леблан еле проходит в дверь декорации, но в общем первого на экране мало и некрупно, а ко второму быстро привыкаешь, потому что это и правда до сих пор тот самый любимый всеми жизнелюбивый вонаби-актёр Джоуи «Хауюдуин» Триббиани. Остальные же изменились удивительно несильно, и удачный грим с правильным костюмом на нужных крупностях не сбивают фаната с толку. И это было действительно мило и душещипательно. В конце все плачут. Проблема оказалась в том, что материала тупо не хватило.

Друзья

Тогда продюсеры решили ещё и своеобразное интервью с живыми зрителями у фонтана добавить. Не сказать, что оно было таким уж оригинальным, вопросы были банальными, самоповторы с основной частью заметны даже после монтажа, зрители задали два несчастных вопроса и авторы быстро удалились в область зум-включений и забавных, но таких же вставных дефиле, тем более что именно эти штаны и именно эту картошку уже успели обсудить там же, но в декорациях.

В итоге да, Леди Гага, исполняющая песню «Драный кот», это забавно, и актёры до сих пор нам и друг другу как родные, но когда главным крючком в шоу является навязший на зубах рассказ про несостоявшийся в первом сезоне романс между Швиммером и постоянно отвлекающейся на Питта Анистон, это, знаете, не совсем то, что мы ожидали. Перед нами не современное лайв-шоу с динамичными камерами и виртуальными декорациями, мы получили обычную видео-допу, документальный фильм о съёмках, с традиционными интервью с создателями и массой безосновательных слёз в кадре, пусть и с живыми зрителями. Да, для большинства основного состава сериала те 10 сезонов реально до сих пор остаются главным достижением в карьере, но нет, туда, назад во времени, никто из них не собирается. Стоп, снято.


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